苦等10年才出道！于子育憶發片前夕「恩師遇死劫」車禍亡

藝人于子育近日與游安順、施名帥、朱芷瑩隨節目《花甲少年趣旅行》暢遊苗栗各大景點。于子育聊起自己出道的故事，透露從準備到正式出道，竟然整整等了10年。沒想到，她與錦雯組成「錦繡二重唱」等待發片機會時，恩師卻死於車禍。

于子育近日擔任《花甲少年趣旅行》來賓。（圖／東森綜合台提供）

于子育回憶高中畢業沒考上大學準備重考時，跑去學吉他，沒想到才上第一堂課，就被留下來聽吉他老師跟搭擋練歌。當時正值民歌年代，老師在百貨公司美食街表演，剛好搭擋臨時缺席，老師便問于子育：「想不想唱歌？」她一口答應，吉他還沒學會就先上台了。她笑說：「當時我很緊張，用歌譜蓋住整張臉，甚至緊張到牙齒一直撞到麥克風。」

唱了快1個月後，吉他老師問她想不想去民歌餐廳試唱，並願意幫她伴奏。試唱結果順利，老師的製作公司也簽下了她，豈料就在準備出唱片時，公司竟然解散了。之後老師轉往福茂唱片，仍對于子育的歌聲很有興趣，便以個人名義簽下她，承諾找到適合的唱片公司再帶她過去。

老師考量到于子育個性太內向，未來受訪可能會很吃力，決定幫她找個搭檔，花了半年找到了錦雯，「錦繡二重唱」就這樣誕生。正當2人在民歌餐廳駐唱等待發片機會時，有天老師打電話分享要到滾石唱片當音樂總監，沒想到在上任前夕，恩師卻因車禍意外過世。

回憶起正式出道前的經歷，于子育感嘆：「我的等待又歸零了，都已經要出片又一直重來。從我19歲唱民歌到正式出片，整整等了10年，中間發生太多事講不完。」

游安順（左起）、于子育、朱芷瑩、施名帥隨《花甲少年趣旅行》暢遊苗栗各大景點。（圖／東森綜合台提供）

此外，在該集節目中施名帥與朱芷瑩也首度公開戀愛細節。稱以前兩人只是普通朋友，朱芷瑩活躍於表演工作坊，施名帥則深耕小劇場，屬於不同戲路、不同的朋友圈，雖然在學校合作過，但直到很後來才來電。

施名帥坦言是自己主動追求的：「我們認識很久了，後來兩人都單身，保持聯繫後自然而然想說可以在一起試試看。因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」朱芷瑩也補充，因為2人有太多共同朋友，知道很多外人不知道的個性細節，「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的。」

施名帥、朱芷瑩首度分享戀愛細節。（圖／東森綜合台提供）

回憶起第1次約會，兩人去通化街吃飯、到二輪戲院連看2部片，結果發現能聊的話題實在太多，真的聊不完。朱芷瑩笑說：「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺！」甜蜜感情羨煞眾人。

