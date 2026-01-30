苦等10年無法發片！于子育出道前夕「恩師慘遇車禍死劫」

于子育分享她等了10年的出道血淚故事。（東森綜合台提供）

于子育在最新一集的 《花甲少年趣旅行》和游安順以及施名帥、朱芷瑩夫妻檔，前往苗栗旅遊。于子育談起出道故事，感嘆她從準備到正式出道，竟然整整等了10年，當時引薦她的恩師甚至因車禍意外過世，令人感嘆不已。

于子育說，她高中畢業沒考上大學，在準備重考時，一時興起的跑去學吉他，沒想到才上第一堂課，就被留下來聽吉他老師跟搭擋練歌。當時，正值民歌年代，在百貨公司美食街表演的老師因為搭擋臨時缺席，便問于子育「想不想唱歌？」她一口答應，但實際上她連吉他都還沒學會，「當時我很緊張，用歌譜蓋住整張臉，甚至緊張到牙齒一直撞到麥克風。」

唱了快一個月，吉他老師問她想不想到民歌餐廳試唱，試唱結果很順利，老師的製作公司也簽下她，豈料就在于子育準備出唱片時，公司竟突然解散。之後老師轉往福茂唱片，仍對于子育的歌聲很有興趣，便以個人名義簽下她，承諾找到適合的唱片公司再帶她過去。

老師也考量于子育個性太內向，未來受訪可能會很吃力，決定幫她找個搭檔，花了半年找到錦雯，「錦繡二重唱」就這樣誕生。正當2人在民歌餐廳駐唱等待發片機會時，老師又打來說他要到滾石唱片當音樂總監，正當期待著發唱片夢想即將實現時，老師卻在上任前夕因車禍意外過世。

曲折的過程讓于子育感嘆，「我的等待又歸零了，都已經要出片又一直重來。從我19歲唱民歌到正式出片，整整等了10年，中間發生太多事講不完。」這段峰迴路轉的經歷，也讓車上的夥伴們聽得相當動容。 《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點在東森綜合台播出。

