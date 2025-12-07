苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」

《信號2》後製中，卻碰上趙震雄黑歷史風波。（圖／翻攝劇照）

韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。

《信號2》後製中，卻碰上趙震雄黑歷史風波。（圖／翻攝劇照）

韓國熱播劇《信號》粉絲期盼已久的第二季終於有了新消息，但卻在關鍵時刻遭遇重大危機。《信號2》已經完成拍攝並進入後製階段，原定於明年播出，然而主演趙震雄近期爆出驚人黑歷史並宣布退出演藝圈，使得劇集的命運變得撲朔迷離。

韓聯社報導，趙震雄的風波將對其即將播出的作品造成巨大衝擊。tvN電視台表示將針對《信號2》進行討論，但外界普遍預測該劇很難如期播出。由於趙震雄在劇中擔任主要角色，戲份龐大，無法僅靠刪減鏡頭來解決問題。電視台相關人士強調，無論是重新剪輯或是換角補拍，都將是一場浩大工程。

《信號2》接下來的命運讓劇迷很擔心。（圖／翻攝劇照）

韓媒分析指出，面對這一困境，劇組目前只剩三條可行路徑：如期播出、延後公開，或是只在OTT平台上播放。然而，這三個選項都會帶來必須承擔的重大後果。這對於苦等10年終於盼到第二季的粉絲們來說無疑是一大打擊。

趙震雄的風波也波及他過去參與的作品。他擔任旁白的SBS四集特別紀錄片《與黑幫的戰爭》已更換旁白，完全刪除了他的聲音。此外，他出演的KBS紀錄片《特使趙震雄帶回洪範圖將軍》在YouTube頻道上也被設為私人影片，這被解讀為他徹底結束螢光幕生涯的跡象。

