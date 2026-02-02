南部中心／呂彥頡、陳姵妡 台南報導

一名日本租車業者在網路發文，控訴有台灣遊客落地北海道新千歲機場時，竟然放鳥預訂的接機服務。業者透露公司沒先收訂金，當天司機在機場苦等兩小時，才發現已經被遊客拉黑，貼文曝光後，引發熱議，揪出這名客人疑似是高雄一家經營便當店的老闆。

有台灣遊客在北海道機場，放鳥預訂的日本接機服務，網友進一步比對後，揪出預訂者，可能就是高雄一家便當店的老闆。（圖／民視新聞）

靄靄白雪美景，北海道是不少民眾冬季日本旅遊首選，但日前北海道發生暴風雪侵襲，導致新千歲機場JR線班次，頻頻停駛，有部分旅客預約包車接送，沒想到居然發生放鳥事件。一名業者在網路發文，說一名台灣客預約了日本的北海道接機服務，卻臨時放司機鴿子，導致司機在寒風中苦等兩小時，事後還將預約平台拉入黑名單。日本包車業者李先生：「他可能怕坐不上JR電車，所以就訂了我們的車，估計是他到了機場，看到電車可以坐，他就把我們刪除拉黑了。」

苦等2小時! 司機北海道接機被放鳥 網友:疑高雄便當店老闆

便當店貼出2/2到2/22公休的公告，似乎間接證實，臨時放鴿子疑似就是業者。（圖／民視新聞）

業者透露，疑似這位台灣客，發現電車正常行駛，臨時改變心意才會這樣做，貼文引起議論，網友進一步比對後，揪出預訂者，可能就是高雄一家便當店的老闆。民眾：「那樣台灣人的素質很差，你給人家叫車就是要坐，給人家放鳥這樣是不對的。」民眾：「就很不道德，等你你卻放鳥人家，感覺好像你的時間才是時間一樣，別人時間都不是時間。」旅遊作家943：「如果對方跟你溝通，還封鎖的話那真的坐實了，你其實不是不小心而是故意的，其實這個在無論什麼國家都是大忌，不要以後日本給台灣旅客方便，免訂金這樣一但被取消，其實是非常丟臉的事情。」便當店貼出2/2到2/22公休的公告，似乎間接證實，臨時放鴿子的就是業者，而店家網頁很快被洗版刷負評、店名甚至被改成鴿子便當店，痛批真的是丟臉丟到國外去。

