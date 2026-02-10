苦等20年終於等到！SJ藝聲首接個人代言「超自律」 笑喊：維他命吃得比飯多

Super Junior藝聲開心接下個人代言，很賣力地做宣傳。李鍾泉攝

韓流天團Super Junior成員藝聲首度接下個人代言，今（10日）現身理科太太創辦的「好好生醫」記者會，笑說：「可能運氣不太好，我是成員中最晚接個人代言的，所以我真的很努力地做宣傳。」打趣地說：「我1月維他命吃得比飯還多！」還對台灣粉絲抱歉表示，因為自己真的很自律地控管飲食，上月來台巡演時無法吃太多粉絲準備的美食應援，但他很暖地說：「但我的心已被大家填得滿滿的。」

藝聲保養撇步是這個！代言人當之無愧

藝聲一向以自律聞名，除了幾乎不喝酒，也不吃太辣、太鹹的重口味食物，他說：「我是容易浮腫的體質，吃什麼會立刻反映出來的那種，因此格外認真地自我管理。」更說：「想成功只能努力地實踐。」

藝聲也分享自己晚上幾乎不吃東西，讓理科太太聽了也說：「今年的新年計劃就是想效仿藝聲不吃晚餐。」藝聲被問起保養心法，以及如何實踐不吃晚餐？他笑說：「其實真的蠻辛苦的，就是乾脆把自己關在家裡，不要跟別人見面。」透露自己工作結束回家後，就不太外出，專注於自己的me time。

理科太太（左）透露藝聲一開始還以為她是姐姐，但藝聲其實年紀比她大，強調「他的確是歐巴」。李鍾泉攝

SJ台灣演唱會都秒殺！藝聲認：心情很複雜

藝聲去年剛隨團迎來出道20週年，也陸續走訪大巨蛋、高雄巨蛋開唱會粉絲，提起來台巡演難忘的事？他說：「在台灣就有6場演出，還是第一次唱進大巨蛋，原本內心蠻不安的，但聽到每場都賣完，看到那麼多人，內心百感交集，既感謝又覺得抱歉。」透露：「心情很複雜。」

先前SJ在大巨蛋開唱時，台灣粉絲發起無人機應援，讓SJ感動萬分，今記者會主持人也開玩笑地說：「我們今天原本也準備了無人機巡演，但受限於場地緊急取消了。」讓藝聲笑著回覆：「我下次會多給你們一點時間，麻煩一定要準備。」

不只團體行程！藝聲公開個人計劃

藝聲今也提到今年預計發行個人專輯，他說：「這是我solo十週年的專輯，之前已透過SJ的20週年巡演收到來自歌迷的滿滿能量，我也會藉此好好準備個人的新專輯。」同步公開今年的工作計劃。

藝聲分享自己吃了許多保健食品，很重視自我管理。李鍾泉攝



