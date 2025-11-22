苦等20年！北港路區段徵收「個案變更」續審 地主最關心這些事
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案自民國94年辦理可行性評估至今已近20年，今年獲內政部都市計畫委員會同意，採「個案變更」方式續審後，市府時隔17年再辦計畫公開展覽，20日和今天(22日)各辦一場說明會，出席民眾踴躍，多數民眾最關心的，多半是區段徵收何時啟動？自己能配回多少土地？房子會拆嗎？並呼籲時程加速，而市府保守預估，要等到都市計畫實施，起碼還要3、4年。
嘉義市推動北港路兩側開發案已超過20年，今年迎來重大突破，嘉義市長黃敏惠今年4月15日親率市府團隊出席內政部都市計畫委員會第1076次會議，成功爭取採「個案變更」方式續審，之後市府積極依內政部都委會建議修正規畫內容，自10月31日起重新公開展覽30日，11月起陸續辦理3場「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(配合嘉義市產業發展專區)案」暨「擬定高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(嘉義市產業發展專區)細部計畫案」公開展覽說明會。
20日首場和今天說明會場次已舉辦過，都市發展處長許懷群表示，本計畫距上次公開展覽，民國97年已逾17年，期間時空環境與規畫內容皆有大幅變動，因此依都市計畫法第19條重新辦理公開展覽，同時因應發展定位調整，將原計畫案名「嘉義市新都心地區」，同步修訂為「配合嘉義市產業發展專區」，讓民眾更能理解本計畫以「產業發展」作為開發主體。
計畫規畫約70公頃產業專用區、約23公頃經貿商務服務設施及約20公頃產業生活專用區，考量土地所有權人逾1700人，市府特別安排3場說明會，並陸續舉辦中，希望凝聚共識，為後續爭取嘉義縣市聯席都委會及內政部都委會審議支持奠定基礎。
市府表示，本案公開展覽期間為114年10月31日起至114年11月29日止，公開展覽期間內，民眾得以書面載明相關資訊及建議事項等資料，向市府都市發展處都市計畫科提出意見。
都發處從時程推估，順利的話，明年會進入嘉義縣市聯席都委會審議。
