台灣虎航IT207班機原定昨（4）日晚間7時40分從日本名古屋飛往台灣，然而機上疑出現醉酒乘客，情緒激動持續朝空服員咆嘯，遭日本航警強制架離帶下飛機，導致班機延誤48分鐘才起飛，直到晚間10時56分才抵達桃園國際機場。而該名乘客遭航警帶離時，機艙內的乘客爆出熱烈掌聲。

有網友在社群平台「Threads」上發文表示，他從名古屋機場準備搭乘台灣虎航IT207班機回台，突然有日本航警登機；原來是前排有名疑似醉酒的男乘客，情緒激動持續朝空服員咆嘯，因此遭強制架離帶下飛機。

從網友上傳的影片可見，當醉漢被航警帶離時，機艙內的乘客爆出熱烈掌聲；然而醉漢在被拉離飛機前，還在機艙口停下對航警以英文胡言亂語，最終仍被強行帶離。另可見到一名疑似與醉漢同行的女乘客，面露無奈、帶著隨身行李一同下機。

有網友表示，他的媽媽也是搭乘這班返台，「想說班機怎麼延遲起飛了」，原來是在前排搖滾區。在另則乘客的貼文中，更有網友直言「酒品差要有自知之明」、「一個醉漢delay一整架飛機」、「美幹拎真的不要喝」。

而班機原定晚上7時40分從名古屋起飛，受事件影響，延誤48分鐘才起飛，直到晚間10時56分才抵達桃園國際機場。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／苦等48分鐘！台灣虎航「醉漢大鬧」遭日航警強制架離 乘客鼓掌歡呼終起飛

