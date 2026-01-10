苦苓咳嗽彎腰痛不欲生 嘆明白傅達仁心情：何時能出地獄

70歲知名作家兼名嘴苦苓（王裕仁）11年前和與小他10歲妻子黃楚軒（Jessy）結婚，2022年他自曝被3病纏身，分別是肝臟腫瘤、B肝病毒、憂鬱症，近日他自曝凌晨被痛醒，連滾帶爬到書房，讓人擔心他的近況。今(10日)他再發文坦言仍未好轉，咳嗽、彎腰、轉身都痛，苦嘆不知何時才能離開疼痛地獄。

苦苓日前自曝被痛醒，引來網友兩極討論，他隨即嗆說：「比起我身體的痛苦，那些藏起臉孔詆毁我的人，根本就像一粒灰塵般影響不了我。」接著他分享做了惡夢，早上10點被老婆叫醒，沒想到可以多睡5、6小時，本來還希望睡了一覺就不痛了，沒想到一起床又感覺到疼痛，苦苓感慨說：「我大概能約略體會到傅達仁當時的心情。」

苦苓今稍早再形容自己的疼痛程度，「咳嗽會痛，打噴嚏會痛，連開車時顛簸一下也會痛。彎腰會痛，翻身會痛，低頭穿襪子時更是痛到不行。沒有人能體會你的痛，就像沒有一個男人能體會女人分娩的痛」，精神上的痛苦也許尋求諮詢可以減輕，但身體的疼痛永遠存在，除非服用藥物才能減輕。

最後，苦苓說自己只能默默承受、和痛苦和平共存，也希望可以有神或找到適合的醫生解除疼痛，但在心願沒達成錢只能平靜忍受度日。網友問：「大師身體所受何苦？」、「個人痛覺神經非常敏感，當年有人建議我找一個需要專注的事情來分散，以這樣的心態來建議老師」、「看起來像是皮蛇？」、「頸椎、脊椎神經受壓迫？」，但苦苓暫未回應。

