苦苓嗆用選票制裁在野「包你全滅」 藍委舉大罷免酸爆

立法院程序委員會近日八度封殺1.25兆元國防特別條例，作家苦苓直嗆藍白藍白最好不要那麼「白目」，台灣人不高興會用選票制裁。還稱台美貿易協議，藍白若反對「包你全滅！」藍委林沛祥直言，國防預算不要用情勒來談，大罷免32比0大失敗，不服可自己出來選。

苦苓發文砲轟藍白擋1.25兆，不但台灣人不高興，會用選票制裁，美國人更會不高興，若藍白想2028拿回政權，最好不要那麼「白目」。還批在野不審中央政府總預算，民意反彈後又要挑一些來審，那其他預算怎麼辦？更提及台美貿易協議，藍白若反對，「包你『全滅』！」

林沛祥18日在《週末大爆卦》節目表示，買軍購最基本的，要有人用吧？現在連國軍志願役都不願意留營，還講軍購，這是很可笑的事情。所謂「國防軍購不送審」，老實講，誰提出1.25兆，誰就該出來跟全民說明，請到國會做國情報告。

林沛祥強調，因為過去的國防特別條例，每一條預算都是針對要買的東西，而且美國已經說要賣了，我們才編列特別預算去買。

「我們的國防預算，不是無菜單料理！」林沛祥直言，不是說不用給立法院報告，反正就是要這麼多錢，數字隨便你說？對不起，這是國防，是關乎全國2350萬人的生死，而且錢本來就應該花在刀口上。如果今天賴清德說要去買，而且一定買得到，F-22跟F-35，還有最先進的偵察機在台生產，一一列出來，在野不會拒絕，因為這是好的、合用的武器，這些武器不會不到位，「但是你沒有講東西！」

林沛祥直言，什麼事都可以談，什麼事都有辦法解決，但不是像綠營名嘴、側翼都用情勒的方式，去亂評論這些對國家很重要的議題。況且綠營搞大罷免已經32比0大失敗了，若還不服氣，可自己出來選舉，且別當不分區，「不分區要專業，我也看不出你有什麼專業？」

