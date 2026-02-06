苦苓憂民進黨輸掉高雄 賴瑞隆：確實必須謹慎小心

民國115年九合一大選逼近，高雄市長選戰將由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，作家苦苓憂心民進黨輸掉高雄。對此，賴瑞隆表示，確實必須謹慎小心。（洪浩軒攝）

民國115年九合一大選逼近，高雄市長選戰將由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，作家苦苓指賴瑞隆形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄。對此，賴瑞隆回應，確實必須謹慎小心，他近期多次向初選對手及高雄市長陳其邁請益，他會團結所有的力量守住高雄。

賴瑞隆表示，高雄在2018年出現「韓流」現象，高雄人被騙了一年多才將時任市長韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶。高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，所以今年的選舉確實必須要謹慎小心，他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，初選結束之後，他的3位對手在第一時間表達支持，大家都是高雄隊的成員，也都希望讓高雄更好，所以這段時間他不斷跟大家請益、溝通，並多次拜訪陳其邁，相互交換意見，希望將整個團隊戰力發揮到最大化，未來也將把大家納入競選團隊組織，相信後續狀況會愈來愈進步。

【看原文連結】