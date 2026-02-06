苦苓憂民進黨高雄恐變天！賴瑞隆拉「韓維拉」救援認了：要小心

高雄市長選舉逐漸升溫，綠委賴瑞隆將對決藍委柯志恩，作家苦苓指賴瑞隆形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄。對此，賴瑞隆今表示，高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，確實須謹慎小心。

賴瑞隆表示，這些都是確實須謹慎小心的，尤其是高雄在2018年出現「韓流」現象，高雄人被騙了一年多，才將時任市長韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶。

賴瑞隆指出，初選結束之後，他的3位對手在第一時間表達支持，這段時間他也多次拜訪市長陳其邁，相互交換意見。（圖取自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆強調，高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，所以今年的選舉確實必須要謹慎小心，他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。

賴瑞隆指出，初選結束之後，他的3位對手在第一時間表達支持，這段時間他也多次拜訪市長陳其邁，相互交換意見。他希望將整個團隊戰力發揮到最大化，未來也將把大家納入競選團隊組織，相信後續狀況會愈來愈進步，並能延續陳其邁的市政成績。

