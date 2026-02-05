苦苓憂賴瑞隆知名度低 「問10個在地人有8個沒聽過他」

高雄市長選戰逐漸白熱化，民進黨立委賴瑞隆將與國民黨立委柯志恩正面對決。台派立場鮮明的作家苦苓對此提出警告，認為賴瑞隆形象模糊、知名度不足，更直言他問10個高雄鄰居朋友，結果當中有8個沒聽過賴瑞隆，再加上對手柯志恩實力堅強，民進黨必須小心高雄失守，切勿重蹈2018年陳其邁大爆冷門落敗的覆轍。

賴瑞隆代表民進黨出戰高雄市長選戰。（資料圖／中天新聞）

苦苓5日在臉書粉專「苦苓愛說笑」發文指出，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌接連表態要攻下高雄，民進黨不能掉以輕心。他強調，過去「提名一顆西瓜也會選上」的時代早已不復存在。苦苓透露，賴瑞隆異軍突起獲得高雄市長提名後，他陸續詢問鄰居朋友，結果十個人當中有八個沒聽過賴瑞隆，多數人的反應都是「他是誰」。

廣告 廣告

苦苓進一步表示，即使知道賴瑞隆是立委的人，也不清楚他的表現如何、有什麼政績，大致的印象僅停留在「小孩霸凌、偽造文書，後來沒事了」。他直言，賴瑞隆形象相當模糊，擔任民意代表還算馬馬虎虎，要獲得大量選民支持當上行政首長，那真的是「阿婆生仔，真拚」。

陳其邁曾在2018年競選高雄市長落敗。（圖／高雄市府）

苦苓分析，賴瑞隆的對手並不弱，柯志恩在高雄蹲點許久、形象還可以，個人也沒有太大缺點，尤其是揭發美環大峽谷案一舉成名，競爭條件完全不輸賴瑞隆。他也提到，高雄市長陳其邁雖然政績非常好，但無法轉移給接班人，桃園市前市長鄭文燦、基隆市前市長林右昌都是前車之鑑。

苦苓認為，若柯志恩能夠成功炒熱聲勢，再加上民眾黨前主席柯文哲、立法院長韓國瑜從旁協助，選戰結果真的難以預料。他最後提醒賴瑞隆，「2018年陳其邁是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，你千萬要引以為戒呀」。

延伸閱讀

記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

快訊/台股盤前三大「核彈級消息」！