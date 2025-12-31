苦苓憶曹西平：從討厭到敬佩 一次錄影見證真性情

資深藝人曹西平29日於住處辭世，享壽66歲。作家苦苓在臉書發文追憶,坦承過去對曹西平印象不佳，直到一次同台錄影，才驚見對方溫暖的真實面貌，讓他深刻反省「不該輕率論斷他人」。遺憾的是這份心意來不及當面表達，曹西平已離世，「希望他在天之靈能聽見。」

苦苓回憶，過去在電視上看到曹西平總是爭吵不休，當眾批評他人「醜八怪」，或猛吹哨子打斷別人發言，讓他反感，認為「即便是為了節目效果，這樣也太不尊重人了。

某次兩人同台錄影，曹西平依舊又吵又鬧，「感覺整個節目水準都被拉低，好幾位來賓皺眉，可能跟我一樣覺得度日如年。」錄影期間，一位工作人員失誤導致需要重錄；讓原本就不悅的來賓們更加不滿，執行製作當場痛罵出錯女孩，現場氣氛瞬間凝結。

曹西平卻突然開口：「不要怪她了！」他接著說：「錯了重來就好，做電視本來就這樣，沒人會故意犯錯，誰沒犯過錯呢？現在追究已沒意義，別把氣氛搞僵，免得大家都錄不下去。」

苦苓形容，曹西平這段話像連珠炮般流暢，卻言之有理，讓眾人心服口服；那位差點被罵哭的女孩感激地看了他一眼，隨即重新投入工作，重錄效果反而更佳，也沒耗費太多時間。他坦言，錄完節目後他確定自己錯了，「我不該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，更不該草率定義一個人。曹西平不著痕跡的溫柔與貼心，那才是真正的他，是靈魂深處透露出的善良。」

他感嘆一直記得這件事，卻始終沒機會告訴曹西平。如今人已遠去，「希望他在天之靈能聽見，也盼望他一路好走，擺脫千般煩惱。」

