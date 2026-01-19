苦苓揭節目黑幕「獎品遭調包」力挺胡瓜：我無條件相信他

胡瓜和民視合約談不攏。（池宗玲攝）

「綜藝天王」胡瓜近期與民視的合約爭議持續發酵，《綜藝大集合》合約將於今年1月31日到期，胡瓜改以單集領費方式出席節目，引發外界熱議，甚至傳出不願降價等各種揣測。對此，胡瓜回應「沒有所謂價錢問題，我多希望他們（民視）盡量拿錢來侮辱我啊」。據傳，有時藝人在節目中獲得的紅包，事後會被製作單位回收，胡瓜看不下去，甚至自掏腰包，拿出主持費包給來賓。作家苦苓也在臉書分享自己上益智節目的經歷，坦言曾獲獎抽到iPad，卻只領到5千元，他直言「我無條件相信胡瓜」。

苦苓近日在臉書發文，談及自己參與電視節目的經歷，直指線上電視與綜藝市場每況愈下。他表示，復出十年來，通告費不增反降，有些節目甚至「降價求售」，而他堅持要求比一般來賓高的通告費，因此逐漸被部分節目排除。雖然仍有新節目邀約，但許多製作單位一聽到他的通告費就打退堂鼓，有些甚至嘗試砍價。苦苓表示自己從高雄來回需七八小時，「時薪」其實並不高，但電視台仍為了節目成本壓低開銷。

苦苓表示電視台開源不成，被網路搶走許多廣告資源，只好想辦法節流，他坦言有些節目背景僅是一大片綠布，後製再用key；有些節目五位攝影師只剩兩位，另外三台用固定。「我也曾在益智節目得到一台iPad，去後台領獎時他們只折5千元給我...反正能省就省，最後就連『招牌』都想省，卻又捨不得拆。」苦苓表示，他認為胡瓜就是那塊招牌，向胡瓜喊話：「人家把你當雞肋，你何不把他一腳踢開！我相信胡瓜如果帶著他的人馬岀來做網路節目，一定照樣可以大紅大紫，何必留戀那個『高薪臨時工？』」

事實上，胡瓜與民視近期的合約爭議已引起廣泛關注。胡瓜去年底透露，《綜藝大集合》合約至今年1月31日止，現改以單集領費方式，並澄清並非不願降價，而是擔心節目成本下降，可能影響道具品質及來賓安全。民視則否認所有爆料，「製作單位表示絕無此事（收回紅包），藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單。關於道具安全部份，民視一直有在把關並定期更新道具，現場也都有醫護人員跟運動防護員，會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位」。

