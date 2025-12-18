苦苓揭長輩生存之道 嘆「社會不友善」心態不老才有尊嚴

70歲苦苓上節目勉勵長輩，不要過度依賴他人或認老。（圖／和展影視提供）

70歲知名作家苦苓日前錄影《震震有詞》，在節目中對「老人被當足球踢來踢去！這社會對長者真不友善？！」話題進行深度探討。他認為「動不動講敬老尊賢是錯的，因為老是唯一不需努力就能得到的東西」。

提到網路流傳一段影片，一名90歲老翁用餐後因體力不支無法久站，放下餐費後未排隊便離去，遭年輕人追上質問：「為何不排隊？」苦苓說：「為什麼90歲高齡者需要獨自排隊而無人照顧？他建議，若在現場，他會選擇與老人家交換位置，讓他先結帳，而非當街質問。」

節目最後，苦苓提醒年輕人：「有一天你也會老，若社會風氣不改，未來你就是那個被嫌棄的人。」同時他也勉勵長輩，不要過度依賴他人或認老，要提防「老人自閉症」，維持學習熱忱與社交，心態上不當個「老人」，才能活出尊嚴。

