苦苓狠酸封小紅書政策！直言民進黨根本不怕增加敵人 網友分裂互嗆

記者林宜君／台北報導

小紅書在台灣被封鎖一年，引發社會與網路輿論熱議，作家苦苓也在社群上直言政府做法。（圖／翻攝自苦苓FB、Pixabay）

小紅書在台灣被封鎖一年，引發社會與網路輿論熱議。作家苦苓也在社群上直言政府做法，讓這場事件迅速成為兩派論戰焦點。中國社交平台「小紅書」近兩年在台灣涉及超過1,700件詐騙案件，累積財損約2.5億元新台幣，卻多次未配合政府要求改善。行政院長卓榮泰指出，放任不受管制的言論平台，可能傷害台灣的言論自由，因此行政院祭出「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定一年。小紅書在台灣的用戶超過300萬，此次封鎖引發社會討論。

苦苓也在臉書發聲，批評政府：「民進黨就怕敵人不夠多？」（圖／翻攝自苦苓FB）

作家苦苓也在臉書發聲，批評政府：「民進黨就怕敵人不夠多？當年禁中天已經夠慘烈了，現在還要禁小紅書...民進黨真的一點都不怕增加敵人！」評論立刻引發網路兩派論戰。部分網友贊同政府做法，認為不只是小紅書，像抖音及部分社群平台的詐騙廣告，也應該加強管控，避免影響未成年人。另有網友指出，小紅書在台灣沒有法定代理人，無法對接、解決詐騙與資安問題，與微信、TikTok等平台不同，有公司可聯繫。然而，也有網友反嗆苦苓，認為他的言論可能加深社會分歧：你這樣講，不也是在製造敵人？」、「很多人現在都翻牆過來罵不民主了。」此事件至今仍在網路上持續發酵，社群輿論呈現高度分裂。

