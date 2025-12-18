苦苓當包租公慘遇房客開賭場 姐妹花租客風月場所上班

【緯來新聞網】兩性專家苦苓在高點綜合台《震震有詞》中分享自身經驗，他曾租房給看似正當的年輕男子，沒想到對方竟在家開賭場；也曾租給漂亮姐妹花，後來才知是在風月場所上班。苦苓直言：「不付錢、不搬走、甚至死亡，這些事任何人都可能發生，這不是年紀問題，而是社會對老人的偏見。」

苦苓當包租公遇過各式各樣的房客。（圖／高點提供）

而許聖梅分享友人的阿姨存款500萬、月領5萬退休金，卻因「房東寧願租年輕人」而租不到房；謝震武律師也感嘆，曾聽聞有長輩問了40間房都碰壁。文奕夫補充，許多屋主擔心獨居長者在屋內發生意外，常要求必須有保證人才肯出租。他現場分享驚悚經歷，曾因聞到屍臭味，發現對門獨居的老教授已在沙發上過世數日，這類風險確實讓房東卻步。



台灣正式進入超高齡社會，平均每5人就有1人超過65歲。高點綜合台《震震有詞》最新一集針對「老人被當足球踢來踢去！這社會對長者真不友善？！」進行深度探討。房仲業者文奕夫指出，老人家在房產市場處境艱難，60歲以上長者若想申請貸款，常因還款能力被銀行拒於門外。苦苓也自嘲：「所以我買房都是全額付清，因為銀行根本不貸給我。」



節目最後，苦苓提醒年輕人：「有一天你也會老，若社會風氣不改，未來你就是那個被嫌棄的人。」同時他也勉勵長輩，不要過度依賴他人或認老，要提防「老人自閉症」，維持學習熱忱與社交，心態上不當個「老人」，才能活出尊嚴。《震震有詞》每週一至週五晚間10點，高點綜合台44頻道播出。

