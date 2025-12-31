苦苓自爆「本來很討厭曹西平」 1件事秒改觀：我錯了

【緯來新聞網】66歲資深藝人曹西平29日晚上被發現猝逝家中，震撼演藝圈。由於他生前性格直爽不怕得罪人，雖然吸引一票粉絲，但也有人無法接受，作家苦苓就坦言「本來很討厭曹西平」，直到某次錄影完全改觀，反省自己不該用僵化的成見、狹隘的觀點看待別人。

苦苓坦言原本很討厭曹西平，看不慣對方的風格。（圖／翻攝自曹西平、苦苓臉書）

苦苓昨（30日）在臉書發文透露，原本很討厭曹西平，因為每次看對方上電視，不是與人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話，他認為即使是節目效果，也太不尊重人，因此對曹西平的行徑很不以為然。



後來因緣際會，苦苓和曹西平一起上節目，對方又故技重施、又吵又鬧，「感覺整個節目的水準都要被他拉低了，好幾位來賓皺著眉頭，可能跟我一樣覺得度日如年」，結果導播突然喊卡，因為現場一名女性工作人員出錯，導致整段都要重錄，執行製作當面大聲痛罵該名工作人員，使得攝影棚的氣氛很僵。



苦苓回憶，此時曹西平突然打破沉默「不要怪她了！」像連珠炮似說道：「「錯了再重來就好，我們做電視本來就是這樣，沒有人會故意犯錯，又有誰沒有犯錯過呢？現在追究錯誤已經沒有意義了，不要把氣氛搞得那麼差，免得等一下大家都錄不下去…重來重來！重新講一遍說不定會講得更好，就當作節目是精益求精不就好了？」一段話完全不打結，但言之有理，讓大家心服口服。



苦苓指出，該名快被罵哭的工作人員感激看了曹西平一眼，打起精神重新開始工作，最後也沒有花很長時間，就結束錄影，這讓他深刻體會「我確定我錯了」，不該用僵化的成見、狹隘的觀點看待別人，更不該草率定義一個人。



苦苓直言，曹西平不著痕跡的溫柔與貼心，才是真正的他，是靈魂深處透漏出來的善良，「我一直記得這件事，可惜也一直沒有機會告訴他，希望他的在天之靈有聽見，也盼望他一路好走、擺脫千般煩惱」。

