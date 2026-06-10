苦苓認了！每回參加婚禮 祝新人「白頭偕老」實在心虛

70歲作家苦苓（本名：王裕仁）過去自曝是滿族後代，幽默自嘲自己也是「貝勒爺」，而他的婚姻也跟當時的權貴一樣多采多姿，民國90年時和前妻蘇玉珍離婚，後來傳出他夜宿別人香閨，隔年蘇玉珍寫書《一個作家之死》影射苦苓的花邊史，雙方一度鬧翻又和解。今(10日)苦苓在臉書開玩笑，坦言每次祝福結婚新人要「白頭偕老」，確實有點心虛。

苦苓今發文自嘲：「在婚禮中祝賀新人『白頭偕老』實在心虛，能祝他們『好聚好散』就很不錯了」，並笑說這是自己的「幹話集」，引來網友按讚，還有人給實在建議，笑說提醒新人要財產分別制比較重要。

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苦苓25年前和前妻離婚，苦苓稱給予蘇玉珍70多坪房產、2800萬元贍養費，並每月支付4萬元直到兒子完成學業；而離婚後隔年，苦苓前妻蘇玉珍發表新書，劇情描述一個男作家「阿林」運用主持廣播節目之便與四女藉溫泉之旅搞外遇，形容得相當露骨，新書出版後隔月蘇玉珍閃電出現在苦苓的活動，獻花給苦苓後又離開，雙方話題不斷。

苦苓和蘇玉珍後來互控違反離婚協議中的保密條款，男方認為是女方先跟媒體爆料，他才只好承認，蘇玉珍則認為苦苓是自己被狗仔隊偷拍，才被揭露有新戀情；民國95年，苦苓和女友分手並擔任雪霸國家公園生態解說員，為遠離人群在烏來租屋隱居，直到再婚娶黃楚軒，才逐步回到演藝圈。苦苓也分享過，自己的八卦事件影響到兒子，兒子曾一度念到大一休學，主因是教授在課堂上羞辱他：「你看這同學，你看你爸媽鬧成那樣多難看」，令苦苓兒子從此以父親為恥，到哪裡都不願透露是苦苓的孩子。

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