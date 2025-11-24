苦苓轟川普28點和平方案 反擊「今日烏克蘭，明日台灣」謬論

即時中心／顏一軒報導

美國總統川普（Donald Trump）近日向烏克蘭提出立場偏向俄國的「（俄烏）和平28點方案」（a 28-point peace plan）要求烏克蘭把烏東頓巴斯（Donbas）地區讓給俄羅斯、同時大幅縮減其武裝部隊規模，並藉由承諾永不加入北約（NATO）來宣布中立，一度要求烏方在27日前回應是否接受，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨後態度放軟，強調期限可再調整。對此，知名作家苦苓認為，「這不是一份『和平協議』，而是『准亡國條約』」，他並痛斥，「之前是誰說的今日烏克蘭，明日台灣？我呸！」





苦苓昨（23）日於臉書以「這不叫和平，這完全是霸凌」為題發文指出，川普強迫烏克蘭限期接受28條和平協議，目的當然是希望俄烏兩國永遠不再打仗。而對烏克蘭要求的前提是，「永遠不得加入北約、、不准增兵（60萬上限）、北約不駐軍烏克蘭、不准攻打俄羅斯、不再獲得長程火箭、不得擁有核子武器、放棄全國20%領土、不得以武力改變領土安排、不追究俄方戰爭罪」。

他感嘆，倘若烏克蘭接受28點和平協議，就是實實在在地被「廢」掉了，那萬一俄羅斯再侵略烏克蘭怎麼辦呢？答案是「恢復制裁、取消俄方所有利益」；那不就跟現在一模一樣而已？也難怪俄羅斯總統普丁「那麼同意」，因為他隨時可以再動手。

最後，苦苓怒轟，這不是一份「和平協議」，而是「准亡國條約」，就是帝國主義聯手出賣弱小國家的血淋淋真相，「之前是誰說的『今日烏克蘭，明日台灣』？我呸！」







