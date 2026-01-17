苦苓點林姸霏嘲李多慧4點錯 反問：若韓人笑周子瑜口音沒事嗎
台灣脫口秀演員林妍霏日前在表演中拿韓籍啦啦隊成員李多慧的中文口音作文章嘲諷，引來兩極評論，當事人仍未做出回應。網紅呱吉（邱威傑）在直播中表示林妍霏並沒有霸凌李多慧，反批酸民在網暴林妍霏；而作家苦苓今(17日)發文反擊並指出林妍霏4大錯誤，並問：「試想：如果韓國有個脫口秀女藝人用同樣方式嘲笑周子瑜，她會不會被台灣人一波又一波的怒潮所淹沒？」
苦苓今發文反駁呱吉的論點，「呱吉說她不是霸凌別人、是大家覇凌她⋯⋯拜託，這不是重點好嗎？重點在她那段脫口秀『當講不當講？』」，他指出這幾天有重複看林妍霏的影片，試圖幫她緩頰，但發現在4大理由中，林妍霏都算是做錯了。
苦苓點出，第一，「脫口秀就是冒犯的藝術」，但該冒犯的主題是強權，而不是弱勢者，某種語言沒說好有什麼值得嘲笑的，「人家的華文固然不如你，你的韓文更不如她，但沒有人會為此譏笑你」，第二，「脫口秀就是要批判現實」，前提是必須要真實發生的事，就林妍霏開玩笑稱李多慧抽菸等，「如果純粹無中生有，那就不是笑話、而是誹謗」。
第三，苦苓說「脫口秀就是要呈現真相」，而林妍霏的行為不該用醜化的方式模仿對方，還貶低了喜歡李多慧的粉絲；第四，「脫口秀應該是好笑」，苦苓指出，但林妍霏講出的內容完全不好笑，「一般就是沒有能力搞笑的人，才會用故意醜化和誣蔑別人來做『爛梗』」，他也不忘提醒將心比心，若今天是韓國的脫口秀女星嘲弄周子瑜的口音，應該沒有幾個台灣網友笑得出來，甚至可能被炎上。
