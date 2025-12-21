苦苓點「現代人1習慣」要改 贊成照常跨年：對惡人最好的還擊

苦苓呼籲出門時稍微提高警覺就好，不要一直低頭滑手機。（圖／報系資料照、翻攝畫面）

台北市19日發生一起重大隨機攻擊事件，導致4死11傷，最終兇手張姓男子墜樓身亡，引發社會熱議是否要繼續辦跨年活動。對此，作家苦苓呼籲大眾穩定情緒，表示不能如作亂者的願，大家只要提高警覺就好，「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。

苦苓在臉書發文，指出針對北捷隨機攻擊案，有人故意作亂，就是希望社會陷入混亂，因此更不能讓對方得逞。苦苓直言「該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去，大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。

廣告 廣告

苦苓提醒，大家只要比以前稍微提高警覺就好，重點是不要一直低頭滑手機，多看看周圍、聊聊天，甚至發呆都可以，「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺」。

苦苓表示，敬悼此次挺身救人的勇者，但並不建議大家仿效，如果遇到攻擊時，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走再反抗，「沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的」。

同時，苦苓也呼籲外界不要輕信謠言、或亂猜陰謀論，「越是人心惶惶的時候，你越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去，我們還有很多好日子要過呢」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保