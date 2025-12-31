苦苓「本來很討厭曹西平」！曝私下溫柔一面 直言：我錯了

苦苓坦言，自己過去很討厭曹西平，認為他很不尊重別人，直到發現曹私下體貼的一面，才完全改觀。資料照，取自當事人臉書



66歲資深藝人曹西平29日被發現在住處過世，作家苦苓坦言，自己本來很討厭曹西平，後來在一次錄影中才驚覺，他看待別人的觀點太僵化、狹隘，可惜還沒告訴對方，曹西平就離開了，希望曹西平一路好走。

苦苓昨（12/30）在臉書發文表示，過去在電視上看到曹西平，不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話，讓他不以為然地想「就算是為了節目效果，這樣也太不尊重人了」。

苦苓回顧，某次兩人一起上節目，曹西平「又故技重施、又吵又鬧，感覺整個節目的水準都要被他拉低了，好幾位來賓皺著眉頭，可能跟我一樣覺得度日如年。」

此時，導播突然喊Cut，原來是有現場工作人員出錯，導致整段要重錄。「本來就不太開心的來賓們眉頭皺得更緊了，執行製作更是當面大聲痛罵出錯的那個女孩，弄得攝影棚內的氣氛很僵」。

苦苓說，沒想到曹西平突然打破沉默「不要怪她了」，接著向大家表示：「錯了再重來就好，我們做電視本來就是這樣，沒有人會故意犯錯，又有誰沒有犯錯過呢？現在追究錯誤已經沒有意義了，不要把氣氛搞得那麼差，免得等一下大家都錄不下去…重來重來！重新講一遍說不定會講得更好，就當作節目是精益求精不就好了？」

苦苓指出，曹西平連珠炮似的說完這段話，完全不打結，言之有理，讓大家心服口服。那個快要被罵哭的女孩感激的看曹西平一眼，打起精神重新開始工作；現場也重新開始錄影，效果反而比之前還好，最後其實也沒有多花很長時間。

苦苓坦言，「錄完這場節目之後，我確定我錯了。我不應該用僵化的成見、狹隘的觀點來看待別人，更不該草率定義一個人：曹西平不著痕跡的的溫柔與貼心，那才是真正的他，是他靈魂深處透漏出來的善良。」

苦苓強調，自己一直記得這件事，可惜一直沒有機會告訴曹西平，希望曹在天之靈有聽見，也希望他一路好走，擺脫千般煩惱。

