苦苦追捕張文 檢警功虧一簣

台北市發生隨機殺人案後，各地及網路上均有模仿犯預告及鬧事的情形，捷運系統接獲一則炸彈預告，將22日下午一點半引爆。警方在台北車站內部署警力戒備。（陳君瑋攝）

北市隨機殺人案，警方還原張文犯案前3小時行蹤，期間他3度變裝、更換交通工具製造斷點，企圖混淆警方辦案。儘管張文設下多重斷點，專案小組仍在獲報縱火後106分鐘迅速確認身分，可惜仍慢了一步，讓張文成功依照其「殺戮計畫」，在中山站百貨逞凶。

本案引發社會恐慌，連日來網路更有許多揚言模仿隨機攻擊的訊息，包含法務部、內政部都通令，要求檢警調嚴查網路恐嚇訊息，已有案例因此被收押。台北市長蔣萬安昨則宣布，26日將在北捷市府站及市府轉運站周邊，依跨年大型群聚活動的規模，實施高強度演練，跨年當天也會提升維安規格。

警方發現，張文在展開連串攻擊行動前，曾短暫顯露平靜一面。案發當日下午3時27分，他至林森北路便利商店，以現金購買1瓶豆漿並在店內獨坐約20分鐘，神情若有所思。這瓶豆漿成為張文死亡前最後一餐，他在3時47分離開便利商店後，隨即於3時48分犯下首宗縱火案，開啟殺戮序幕，直到傍晚砍人後墜樓。

外界好奇張文的背景，網友查出，張畢業於虎尾科大資工系，學業與操行皆為正常，並無偏差行為出現，他曾參與學校的「人臉辨識輔助課堂點名研究計畫」，還獲得科技部補助4萬8000元。

警方昨再次公布張文整個犯案時序，以及警方偵辦過程。警方直言，張文籌畫已久，又用多重手段規避偵查，警方盡力追捕，無奈仍阻止不了憾事，對外界批評將虛心檢討。

此外，有網友在社群平台預告22日下午1時30分將在捷運引爆炸彈，警方迅速查出該帳號IP來自柬埔寨，研判為境外滋擾。北市捷運警察隊已聯手保安大隊、警政署保一總隊，每日投入320名警力強化巡邏，全面提升見警率。北市警局22日指出，為盡早釐清張文犯案動機，請撥打檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線提供。