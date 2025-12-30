「苦茶油牧師」台9線駕車遭撞身亡 「奉獻部落25年」族人淚崩

溫光亮牧師12/29駕駛小貨車，在台9線車禍身亡。翻攝本人臉書、讀者提供



花蓮縣玉里鎮昨天（12／29）發生一起死亡車禍，一輛小貨車遭後方小貨車追撞後，失控再撞上路樹，造成1死1傷，沒想到死者竟是知名的63歲「苦茶油牧師」溫光亮，消息一出，公益界與部落都十分不捨，溫光亮牧師30歲後將人生奉獻給信仰，回到部落後更協助族人做出「崙山黃金苦茶油」，讓苦茶油成為部落的驕傲，沒想到竟遭遇死劫，族人淚崩不捨。

警方初步調查，昨天29日下午1點多，溫光亮牧師駕駛1.9噸藍色小貨車載弟弟外出，行經台9線南向往玉里方向時，在273公里附近，與吳姓男子駕駛的3.49噸藍色貨車發生碰撞，警方調查，當時兩車都行駛在外側車道，吳男在後方加速想要超車，不慎追撞溫姓牧師車輛，牧師車輛被撞後失控撞上路樹。

救護人員到場時，發現溫姓牧師顱內出血、左腳骨折、全身多處擦挫傷，送醫前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，溫男弟弟則是額頭有擦傷、左大腿腫痛、無生命危險；吳男臉部擦傷，至於車禍原因仍待詳細調查。

台9線12/29死亡車禍，死者是苦茶油牧師。讀者提供

臉書社團「我挺公益，我幫你」發文表示，許多人知道溫牧師，是因為著名的「崙山黃金苦茶油」。溫光亮年輕時原本是水電技師，30歲後將人生奉獻給信仰。2000年回到部落後，看到人口外流嚴重、經濟蕭條，他沒有選擇放棄，而是帶著族人整理荒廢油茶園。

發文指出，從申請設備、鑽研榨油技術到尋找通路，溫光亮親力親為，硬是把原本沒落的產業做起來，讓苦茶油成為部落的驕傲，也改善了族人的生活。這麼一位努力為家鄉付出的人，卻在路上遇到這樣的劫難。

發文也呼籲所有用路人，台9線大家都很熟，但真的不能搶快，這一撞，撞碎的不只是一台車，更是一個部落的精神支柱。

