「苦茶油牧師」玉里路段遭追撞亡 部落英雄留遺產族人悲痛追思

台9線273公里花蓮玉里路段，29日下午發生一起嚴重死亡車禍，1名地方知名人物、63歲的溫光亮牧師不幸身亡，溫牧師駕駛自用小貨車載著弟弟外出時，疑似遭後方同向小貨車追撞，導致車輛失控撞上路樹，當場重創。警方及消防人員獲報趕到現場，發現溫牧師已無呼吸心跳，經送醫搶救仍回天乏術。同行的弟弟僅受輕傷，經治療後無生命危險。

警方初步調查指出，事故發生於下午1時許，溫牧師駕車沿台9線往玉里方向外側車道行駛。後方吳姓駕駛的小貨車疑似在超車過程中不慎追撞前車，造成溫牧師駕駛的小貨車失控偏離車道，猛烈撞上路旁樹木，溫牧師當場頭部重創，並伴隨顱內出血、左腳骨折以及身體多處擦挫傷，警消人員抵達時已無生命跡象。警方表示，事故詳細肇事原因仍需進一步釐清，目前雙方說明已列入調查。

溫光亮牧師是玉里鎮崙山部落深受尊敬的人物，長期投入部落發展與農業復育。由於崙山部落地處偏遠，人口老化且農業產業逐漸衰退，溫牧師自民國89年返鄉服務，致力帶領族人學習農業技術，並推動苦茶油產業復育，成功重振部落經濟，他復育的苦茶樹與生產的「崙山黃金苦茶油」不僅成為當地代表性農產品，也為部落帶來實質收益與知名度，族人與地方人士對溫牧師的離世感到極度哀痛，紛紛在社群平台與現場追思，表示他是部落的精神支柱與農業傳承的推手。

