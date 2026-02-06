苦過更知甘苦！台灣亞弧科技連17年捐助汐止弱勢度寒冬

新北市七星社福中心媒合民間資源關懷弱勢家庭，汐止在地企業台灣亞弧科技公司慷慨捐助，於6日舉辦送暖活動。新北市社會局提供

​記者黃秋儒／新北報導

為協助弱勢家庭溫馨過好年，新北市社會局七星社會福利服務中心於今（6）日舉辦「弱勢家庭冬令救助補助」活動。汐止在地企業「台灣亞弧科技有限公司」再度慷慨解囊，捐助40戶弱勢家庭每戶3,600元慰助金。這已是該企業連續第17年不間斷的善舉，由新北市社會局副局長許秀能代表受贈並致贈感謝牌，表彰企業長期回饋社會的溫暖行動。

​台灣亞弧科技有限公司董事長蔡銘鋒，同時身兼汐止工商促進會創會會長，自民國98年起便投身公益。今日他與夫人余素月一同出席捐贈儀式，感性表示因自己出身基層，「苦過，所以更能體會甘苦人的辛勞」。秉持著「取之於社會、用之於社會」的初衷，他堅持每年投入在地公益，希望能為同鄉的弱勢鄰里盡一份心力。

小朋友代表所有服務個案致贈感謝卡，台灣亞弧科技公司董事長蔡銘鋒與夫人余素月感動收下。新北市社會局提供

​社會局副局長許秀能指出，冬令補助不僅是經濟上的實質幫助，更象徵著社會的陪伴與鼓勵。此次活動包含新北市議員張錦豪、汐止區長林慶豐均到場關懷，展現公部門與民間企業攜手織就社會安全網的決心。

​七星社福中心主任周培仙補充，受助對象多為單親、經濟弱勢或突遭變故的家庭。透過企業長期的愛心支持，能讓這份關懷轉化為支撐家庭前行的力量。這項維持17年的在地溫馨傳統，不僅減輕了家戶負擔，也讓汐止的冬日充滿暖意。