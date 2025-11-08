英中外長6日通話 (圖)
英國外交大臣古柏6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部稱王毅是「應約」通話，英國外交部迄今未發布談話紀要。圖為英國外交部。
中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年11月8日
其他人也在看
東園少棒奪世界冠軍 民團送特製獎盃慶功
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）棒球名校東園國小今年勇奪威廉波特世界冠軍，讓睽違29年的冠軍重回台灣懷抱，長年認養東園的台灣弘久社會關懷協會，今天送上新球衣及特製獎盃祝賀，盼持續點亮台灣之光。中央社 ・ 22 小時前
豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元
受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。自由時報 ・ 5 小時前
台南市長黃偉哲赴新加坡推洋香瓜大白柚 (圖)
台南市長黃偉哲（右3）到訪新加坡，與駐新加坡代表童振源（右2）推廣農特產品。中央社 ・ 9 小時前
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。高雄老字號的大腸豬血湯店，老闆一開店就忙到停不下來。（圖／民視新聞）早上八點不到，店面騎樓已經座無虛席，不少人照樣排隊，先點再說，就是等不及這碗香噴噴的肉燥飯。受到豬肉禁宰影響，高雄老字號的大腸豬血湯店，不得已公休十多天，8號恢復營業，老闆一開店就忙到停不下來，吃了20多年的老顧客，更是饞到一開店就立刻來光顧，直呼還是那個熟悉的味道。豬血湯店老闆柯先生說，因為老客人一吃就道，所以不可能一些用冷凍的豬肉，休息那麼多天現在終於正常營業，一早就有很多老顧客來，有的還是每天來的那種。滿滿爽脆酸菜放進麵皮，再夾塊半肥瘦的大塊滷肉，米其林必比登推薦的知名割包店，同一樣開店就大排長龍。老饕們一買就是好幾個，一直在腦中盤旋的好滋味，終於能再吃到。割包店老闆周先生說，開店到現在20幾年，沒有休過那麼多天。目前解禁後的豬肉進貨價也沒有變動。香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天。（圖／民視新聞）粉漿包裹新鮮豬肉內餡，台南現作現蒸的清蒸肉圓，終於再度飄香。兩大鍋香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天，連口蹄疫都沒有休那麼多天。宜蘭城隍廟口切仔麵店必點的黑白切，肝連、豬肺、嘴邊肉，不少當地人一吃就是十幾年。豬肉禁宰令終於解除，相關美食重出江湖，恢復正常供應，也吸引大批民眾周末趕緊來一飽口福。原文出處：豬禁令解除！ 各地「豬」美食重出江湖 饕客一早排隊解嘴饞 更多民視新聞報導盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」 葉耀元怒嗆噁心：推卸責任還想攀親帶故國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！民視影音 ・ 6 小時前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 5 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風逼近 台東農民搶收稻作、荖葉
第26號颱風「鳳凰」步步逼近，台東各地農民神經緊繃。由於第二期稻作大多尚未成熟，農民只能趁天氣尚晴時加強防颱措施，荖葉農友也說，搶收多少算多少，盼老天垂憐。中時新聞網 ・ 7 小時前
慣竊偷機車趴趴走 被警攔查竟上國道狂飆 吃官司再吞罰單
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名55歲湯姓男子有多次竊盜前科，這個月5日他行經鳳山區南京路時，瞥見路旁一部125CC重型機車鑰匙沒拔，直接跨上機車發動揚長而去「全市趴趴走」，轄區警方獲報調閱監視器畫面清查，他爽騎3天後，今天凌晨被發現在前鎮區出沒，警方出動圍捕，他竟直接騎上國道狂飆，最後被鳳山分局、國道警合力攔截，詢後依竊盜罪送辦並開單告發。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
彰化短債全還清！縣民怒「普發現金沒加碼」 真相曝光
全民普發一萬現金正式開跑，不少縣市傳出「加碼現金」，像是嘉義市「每人加碼3000元」、新竹市將發放「5000元消費金」等。有彰化縣民眾對此抱以高度期待，希望縣府也比照其他縣市辦理，不過真相卻讓人失望，掀起熱議。中時新聞網 ・ 8 小時前
印尼高中爆炸55人傷！校園清真寺遭襲 17歲嫌犯受傷手術中
雅加達高中清真寺驚傳爆炸！威力雖不強，卻造成55人受傷，其中多為學生，4人頭部和臉部受傷嚴重正在接受手術。警方初步調查，疑似17歲嫌犯引爆自製炸彈所致，這也是印尼首次有學校遭此類攻擊。目前校園已被封鎖並暫停上課，以確保師生安全。警方正全力釐清案情及校內是否還有其他潛在危險。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
公共自行車變身「防詐騎兵」！雲林MOOVO站點全面啟動
近年來詐騙手法層出不窮，隨著數位科技及網路交易普及化，詐團也跟著轉型，為提升民眾防詐意識，雲林縣地方檢察署今年11月起結合縣內MOOVO公共自行車系統，啟動創意宣傳活動，把防詐標語貼在車身，盼觀念能夠深植民眾觀念。雲林縣2023年8月導入MOOVO公共自行車系統，率先在斗六試辦，隔年擴大虎尾、西螺、自由時報 ・ 10 小時前
又贏中國啦！克服身材劣勢亞錦賽四強戰3：1奪勝！台灣女將拚隊史首冠
體育中心／季芸報導U16亞洲女子排球錦標賽在約旦舉辦，台灣隊女將面對身材高大的中國隊克服劣勢，在4強賽以3：1擊退中國勇闖冠軍戰，突破上屆季軍成績之外，也將力拚隊史首冠。FTV Sports ・ 11 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 6 小時前
才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺
才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片
（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。中央社 ・ 3 小時前
中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...聯合新聞網 ・ 13 小時前
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷EBC東森新聞 ・ 7 小時前
路透：蕭美琴訪歐洲議會 台灣日益積極大膽拓展歐洲外交
路透社報導，台灣副總統蕭美琴7日不尋常地訪問比利時，在歐洲議會(European Parliament)與議員會面並發表演說，是民主台灣日益積極大膽向歐洲進行外交接觸的部份行動。 台灣在歐洲唯一正式的外交關係是和梵蒂岡，但從英國、法國、立陶宛到波蘭等國都無視北京反對，同意讓台灣的現任或前任高層官員來訪。 雖然台灣外長有時會訪問歐洲和其他與台北沒有正式外交關係的地區，但考慮到中國可能會對東道國採取強烈回應的風險，像副總統這樣的高層級官員訪問並不尋常。 蕭副總統7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 她表示，「歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主」。「我站在這裡，為一個深深致力於那些激勵全球民主議會運作理念的社會發聲」。 中國駐歐盟代表團並未立即回應路透社的置評要求。 台灣政府表示，台灣有權與其他國家往來，中國無權聲稱擁有台灣主權、也無權干涉台北的行動。 台灣總統府表示，曾任台灣駐美大使、英語流利的蕭副總統，這次訪問歐中央廣播電台 ・ 11 小時前
舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠
(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出...自立晚報 ・ 17 小時前