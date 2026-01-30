英中關係重啟！施凱爾赴北京尋求經濟突破 川普隔海警告：非常危險

美國總統川普在甘迺迪中心出席電影首映會時，直言不諱地警告英國與中國深化關係「非常危險」。（白宮提供）

隨著西方各國領袖在川普重返白宮後的不可預測性中尋求應對之道，英國首相施凱爾昨（29日）正式訪問中國。施凱爾此行將「重啟英中經濟關係」視為施政重點，並與中國國家主席習近平進行了長達3小時的深度會談。施凱爾不僅呼籲雙方建立更成熟的合作關係，以換取更好的市場准入、降低關稅與雙向投資協議，雙方甚至在會談中輕鬆談及足球與莎士比亞，試圖營造和緩的政治氛圍。

《路透社》報導，然而，這場外交行動隨即引起了華盛頓方面高度關注。美國總統川普在甘迺迪中心出席電影首映會時，直言不諱地警告英國與中國深化關係「非常危險」。川普此前已對加拿大展現強硬態度，因不滿加國總理卡尼與中國達成經濟協議，上週曾威脅要對其加徵關稅。儘管川普本人計畫4月訪華，但他對於盟友與中國過於親近的舉動顯然抱持批判立場。

廣告 廣告

面對美方壓力，施凱爾在前往北京的專機上即向媒體強調，英國並不需要在美中之間「選邊站」。他指出，英美關係在國防、安全與情報領域依然是世界上最緊密的夥伴之一，並特別提到川普去年訪英時承諾的1,500億英鎊投資案，以此論證兩國關係的深度。

與此同時，施凱爾在北京的「英中工商論壇」上，熱情洋溢地向企業界宣布與習近平的會談取得了實質進展，包括威士忌關稅減讓與免簽旅遊等具有象徵意義的成果，認為這是建立互信的重要基石。

儘管施凱爾試圖左右逢源，但川普政府的商務部長盧特尼克卻對此潑了冷水。盧特尼克認為，中國作為全球最強大的出口國，英國想要藉此打開中國出口市場的可能性極低，甚至直言施凱爾的努力「不太可能奏效」。不過盧特尼克也語帶保留地提到，除非英國首相公開挑戰美國或發表極端言論，否則目前英國尚不至於面臨與加拿大同等的關稅威脅。

這場外交博弈不僅反映了工黨政府提振經濟的急迫感，也凸顯了英國在處理與美國傳統盟友關係及中國經濟機遇時的走鋼索困局。隨著施凱爾在近期更積極地在格陵蘭問題與北約言論上反擊川普，這場跨大西洋的夥伴關係是否會因為「向東看」的政策而產生裂痕，已成為國際社會關注焦點。

更多鏡週刊報導

謝震武連環砲犀利開電！ 葉元之護航「中國是親人」語塞狂跳針

台海攻防！海鯤號首度潛航告捷 無懼中共解放軍騷擾挺進百米海測

公館站UBike「人氣霸榜」的背後 台大生集體絕望：早上借不到、晚上還不了