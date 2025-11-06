英保守黨前黨魁：應讓中國知道侵略將引發軍事回應

（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）英國保守黨前黨魁史密斯今天接受中央社專訪時說，英國及盟友應向中國明確表達，一旦中方嘗試侵略或封鎖台灣，將相當於「迫使我們出手」，而這可能意味對中方的軍事回應。

史密斯（Iain Duncan Smith）強調，這麼說不是因為西方自認為可以對中國發號施令，而是對英國及盟友而言，容許台灣被侵略的代價太高。有分析估計，一旦台灣海峽爆發衝突，這對全球經濟的衝擊恐達烏克蘭戰爭的10倍。此外，這也將意味中國掌控全球貿易航道戰略樞紐，並可利用這一點藉機操弄各國。

廣告 廣告

史密斯透露，一名前情報官員不久前告訴他，中國的軍事實力有可能在「兩年之內」超越美國。然而，儘管中國對台灣的野心明確，台海衝突足以導致的災難也顯而易見，英國及其他歐洲國家至今仍迴避定調中國是「威脅」。

不同於面對冷戰時代的蘇聯、或者是2022年全面侵略烏克蘭後的俄羅斯，史密斯說，在英國及盟友夥伴之間，對中國是否構成「威脅」、以及威脅的型態和規模為何，迄今仍未能取得共識，而這樣的分歧正好就是中國想要的。

史密斯認為，歐洲太容易誤信可借助中國促進經濟成長，並誤以為若不在人權及其他權利侵害問題上對中國讓步，即無法享有與中國發展貿易投資關係的好處，但事實上，中國只對「制霸」各國市場、對能夠強勢支配供應鏈有興趣，各經濟體終究恐需為自己的短視近利付出重大代價。

史密斯是英國政壇知名「對中鷹派」，也是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的英國共同主席。IPAC串連全球近300位議員，橫跨43個國家及區域議會，以對北京立場強硬著稱。北京於2021年將史密斯列入制裁名單。

IPAC即將在布魯塞爾召開年度峰會，預計有來自逾30個國家的議員與會。史密斯今天告訴中央社，隨著中國構成的威脅日益嚴峻，即便有各自的「中國難題」，各國仍有必要商定如何合作擊退共同威脅。

史密斯在專訪過程對美國的態度有不少著墨。他提到，美國必須理解，烏克蘭和台灣是息息相關、無法完全分開處理的兩個議題，同樣道理也適用俄羅斯和中國。

史密斯說，一旦俄羅斯得以在烏克蘭稱勝，俄中即可藉此主張西方軟弱無能、對重大事務缺乏決斷能力，協調合作的行動力也不足；此外，俄中將有理由宣稱，所謂的自由世界走錯了路，俄中選擇的路徑和統治體系才是正道。這恐相當於為中國侵略台灣開大門。

然而，即便是英美這兩個傳統上的密切盟友，對俄中議題的看法也有歧異。史密斯指出，據他了解，美國總統川普（Donald Trump）政府不認為烏克蘭對美國是重要課題；另一方面，在中國議題上，情況卻相反，美國仍未能獲得歐洲足夠強而有力、一致的支持。

史密斯認為，美國終究無法獨自應對中國，需要歐洲支援，包括在軍事領域。

他說，「我們（歐洲國家）該表達：我們有義務支援美國約束中國」，「我們需要非常明確傳達，我們不願看到中國拿下台灣」。

史密斯提到，若歐美未能在「中國構成持續性的威脅」這一點達成共識，也做不到在面對中國時，協調一致行動，則中國恐怕就「贏了」。

史密斯指出，面對中國，英國必須更強勢捍衛自身利益，包括與台灣往來的利益，切勿因為高估與中國經貿往來的好處，而容許中國出手施壓、脅迫。

他強調，「強勢」不意味和對方「開戰」，而是清楚了解自己是誰、了解自己捍衛的價值觀或原則是什麼。

關於對中貿易議題，香港末代總督彭定康（Chris Patten）近日曾在國會應詢作證表示，歷年統計資料顯示，英中關係惡化未必對雙邊貿易造成負面影響，積極討好中國則未必有助英國擴大對中出口。

彭定康說，中國的原則是「用最好的價錢得到想要的東西」，而若能讓各界相信，非得向中國讓步才有機會得到好處，則為促使各方「讓利」、確保中國拿到「好價錢」，中方自然會繼續強化這樣的觀點。（編輯：陳承功）1141106