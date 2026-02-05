英倫標誌雙層巴士 駕駛吹泡泡散播歡樂

英國倫敦街頭熟悉的風景，是穿梭在大街小巷的紅色雙層巴士，最近有一輛雙巴特別受到人們關注，因為這是一台泡泡巴士。故事背後藏著溫暖的善意，巴士駕駛里德每天自掏腰包帶著泡泡水和泡泡機上班，無論是發車前、塞車時、或是沿途停留時，都會向窗外散播泡泡，他說這個世界有太多負面新聞，他只是想做點小事，讓人們心情好一點，也讓自己用笑容撐過每一天。

紅色雙層巴士外，圍繞著夢幻泡泡。

巴士駕駛 里德：「祝福，祝福。」

英國倫敦街道上，最近多了一抹溫暖風景，巴士駕駛里德，手裡拿著泡泡機，沿路吹出一顆顆透明泡泡，替陰鬱的天空增添色彩，更為乘客們帶來笑容。

巴士駕駛 里德：「我覺得我需要多笑一笑，因為我的生活壓力很大，我樂觀開朗，並不代表我沒有煩惱，所以微笑最初是我的療癒方式，後來我意識到它的效果。」

4年前，里德在超市看到一瓶特價泡泡水，一時興起買回家。有一天工作時他隨手把泡泡吹出窗外，沒想到竟然改變陌生人的一天。

巴士駕駛 里德：「有一天，我塞車的時候，就想著把泡泡水從車窗裡吹出來，結果旁邊正好有個計程車司機，走過來跟我說，兄弟，你不知道我今天過得有多糟，他說，你讓我今天心情好多了。」

從此，散播泡泡，成了他每天上班的小小儀式。出車前，他會先用泡泡包圍整輛巴士；乘客上車時，他笑著按壓泡泡機，為大家帶來歡樂。

巴士駕駛 里德：「不笑，可不能上車喔。」

熟客甚至替里德取了暱稱，叫他「泡泡先生」。在繁忙的城市中，不論是一顆顆的小泡泡或是一個個笑容，雖然短暫卻也真實，提醒著人們，小小善意也能溫暖他人。

