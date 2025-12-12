英倫聖誕嘉年華連3週末在大稻埕辦美食市集 英國代表偕孩子點亮聖誕樹

英國駐台代表包瓊郁 （Ruth Bradley-Jones）帶著大喊哈利波特中的照明咒「路摸思（Lumos）」，為耶誕樹點燈。李佳穎攝



首屆「英倫聖誕嘉年華」在大稻埕歷史街區登場，至12月底的週末都將有戶外美食市集，而英國駐台代表包瓊郁 （Ruth Bradley-Jones）帶著兩個孩子大喊哈利波特中的照明咒「路摸思（Lumos）」，為耶誕樹點燈，並為嘉年華揭開序幕。

英國在台辦事處、英僑商務協會以及渣打銀行等超過20英國企業品牌，於12月12日至12月28日於台北大稻埕歷史街區舉辦第1屆「英倫聖誕嘉年華」，並於12月13日至12月14日、12月20日至12月21日、12月25日至12月28日連續3個週末舉辦戶外美食市集。

包瓊郁身穿紅色洋裝亮相，並全程以中文致詞，她很高興在駐台任期的第一個聖誕節，就有超過20個英國餐飲與居家用品品牌參與，合力把英國聖誕節帶來台北，與大家一起暖心暖胃。她帶著孩子拿著魔杖，喊出「哈利波特」中的照明咒「路摸思」，點亮聖誕樹與街區建築。

活動所在的「永續百貨 House of Story Wear」，創辦人劉忠祐自英國留學歸國，盼透過永續選品與文化策展，呈現英國的多元樣貌。他同時是華新麗華副總經理，該公司才剛宣布在英國投資橫跨航太、鋼鐵、核能等多項關鍵領域，包瓊郁曾表示，這是台英投資與貿易夥伴關係的新一里程碑。

除了英國，在台灣的歐洲社群近年來透過耶誕活動深化交流，德國工商總會駐台的德國經濟辦事處過去2周分別在台北與新北舉辦「聖誕市集」，這週將移師桃園市藝文廣場；而與台灣法國人文化協會也於11月底在台北市信義區舉辦「台北歐洲冬季嘉年華」的活動。

