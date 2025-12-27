英傳奇樂團驚爆噩耗！吉他手「耶誕節病逝家中」 享壽65歲

英國傳奇搖滾樂團「怪人合唱團」（The Cure）吉他手暨鍵盤手派瑞·巴蒙特（Perry Bamonte）去世，享壽65歲。樂團25日在官網證實這項噩耗，稱這位被暱稱為「泰迪」（Teddy）的音樂人在耶誕節期間於家中因病離世。

根據《美聯社》，怪人合唱團在聲明中表示，「我們懷著無比悲痛的心情，確認我們偉大的朋友和樂團成員派瑞·巴蒙特的死訊」，形容巴蒙特「安靜、專注、直覺敏銳、堅定不移且極具創造力」，並稱他「溫暖且充滿活力，是怪人合唱團故事的重要組成」。

巴蒙特與怪人合唱團的淵源可追溯至1984年，當時他曾擔任該樂團的巡迴工作人員和吉他技師等職務，直到1989年。1990年，當樂團鍵盤手羅傑·奧唐奈爾（Roger O'Donnell）退出後，巴蒙特正式加入怪人合唱團，負責演奏吉他、六弦貝斯和鍵盤樂器。

2005年，巴蒙特被樂團主唱兼領導者羅伯特·史密斯（Robert Smith）解僱。直到近年巴蒙特又重新加入樂團，在2022年與樂團一同完成了90場巡迴演出。

2019年，巴蒙特與樂團其他成員一同入選「搖滾名人殿堂」。他與樂團的最後一次演出為2024年11月在倫敦舉行的特別活動，為宣傳樂團16年來首張新專輯《歌頌失落世界》（Songs of a Lost World）。

