英列車隨機砍人釀九重傷！刀具氾濫引關注 殭屍刀、忍者刀已被禁

《衛報》報導，英國一輛開往倫敦的列車上1日發生隨機砍人案，造成九人重傷，警方已將事件列為重大案件。此事件再度引發社會對刀具犯罪氾濫的關注。據統計，過去一年英格蘭與威爾斯地區共發生逾5萬起刀具犯罪，其中近兩成涉及青少年。專家指出，心理健康、家庭困境及校園暴力是主要誘因，部分青少年因安全焦慮而隨身攜刀。雖然政府推行刀具回收計畫並加強管制，但學者呼籲應投入更多教育與心理支持，從根本改善問題。

火車上揮刀釀九人重傷

《衛報》1日報導，在一輛從英格蘭東部劍橋郡，開往倫敦的列車上，發生一起隨機砍人案，歹徒持刀揮砍，導致九人重傷，英國交通警察（British Transport Police）在事發隔日，將此事件列為「重大事件」（major incident），並請反恐警察支援調查，釐清經過與動機。

CNN報導，一名32歲的英國籍男子已經被指控10項謀殺未遂罪名，但他尚未認罪。英國內閣大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示，刀具犯罪已經在英國奪去太多人的生命，但在槍枝與其他武器都被嚴格控制的英國，要打擊刀具犯罪談何容易？

英國劍橋郡一輛開往倫敦市中心的列車驚傳隨機砍人案，造成9人重傷。（圖／翻攝自X平台 @Zeexxxx_）

從數據看刀具犯罪的氾濫程度

根據英國國家統計局（ONS）的數據，2024年6月到2025年6月的這一年間，英格蘭和威爾斯地區，共發生了5萬1千多起刀具犯罪案件，其中有196起為凶殺案。而2023年3月到2024年3月的一年裡，同地區發生了570起兇殺案，其中262起兇殺案使用刀具或其他利器犯案。

ONS表示，凶殺案中最常使用的工具是廚房刀具，槍枝僅造成22人喪生。但由於並非所有刀具犯罪都會被報案，因此也可以透過醫院數據，窺知其氾濫程度，CNN引用英國國民醫療服務體系（NHS）英格蘭分部的數據，2024年4月至2025年期間，英格蘭共有3494例因利器攻擊而入院的病患。其中近90%為男性，16%的患者年齡為18歲以下。

刀具犯罪的原因

非政府組織「Action on Armed Violence」執行董事奧弗頓（Iain Overton）表示，刀具犯罪確實嚴重，但不該因此陷入道德恐慌。所以刀具犯罪的背後原因是什麼？伯明罕大學犯罪、司法和警務中心主任班迪奧帕迪亞伊（Siddhartha Bandyopadhyay）表示，心理健康問題、校園霸凌和家庭困境都有可能是成因。

倫敦都會大學犯罪學副研究員亞歷山大（James Alexander）則表示，刀具犯罪難以預測，因為他們沒有任何犯罪記錄，犯罪前也沒有任何跡象。他進一步提到，許多年輕人因自身安全考量而隨身攜帶刀具，當感受到被威脅，他們不會逃跑或徒手反抗，而是訴諸刀具。

亞歷山大提到，有些年輕人在暴力文化中成長，漸漸地變成有暴力傾向的成年人，他說：「缺乏支持的年輕人長大成人後，他們的發展方向與得到支持的年輕人截然不同。他們把暴力傾向帶入成年生活，這令人感到擔憂。」

專家表示，心理健康問題、校園霸凌和家庭困境，或是從小在暴力的環境中成長，都有可能是刀具犯罪的成因。（示意圖／PIXABAY）

專家建議「預防勝於治療」

歷屆政府都嘗試想要改善這個情況。現任執政黨工黨在2024年議會選舉競選期間，承諾「在十年內將刀具犯罪減少一半」。英國內政部表示，首相施凱爾（Keir Starmer）上任以來，透過刀具回收計畫與警方行動，已收繳近6萬把刀具。包括「殭屍刀」與「忍者刀」在內的武器已被禁止。

同時也加強刀具線上銷售的年齡驗證。馬穆德指出，2025年的刀具犯罪率總體下降5%，刀具謀殺案更減少18%。但奧弗頓表示，應該透過教育、社區投資和早期干預，才能解決青少年的心理健康，真正做到「預防勝於治療」。

亞歷山大也表示，雖然認同政府打擊刀的務實作為，但他觀察到許多刀具犯罪的加害者都是身心受到嚴重傷害的年輕人，他們需要的是心理支持，而這些支持不一定需要治療師，有時候他們只需要一個，讓他們感到安全，而不需要動刀子的空間。

