英列車隨機砍人11傷 FBI潛伏網路 攻堅阻止預謀恐攻

圖／達志影像美聯社

上周末的萬聖節傳多起攻擊，英國發生列車隨機砍人事件，32歲的非裔男子在列車上持刀砍傷11人，乘務人員奮不顧身阻止，身受重傷，仍有生命危險。英國警方已排除是恐怖攻擊，研判是單獨攻擊事件。美國FBI在萬聖節當天，攻堅密西根兩個地點，FBI局長聲稱逮捕了5名嫌犯，及時阻止了一場可能的恐怖攻擊；不過逮捕行動過後，檢方尚未起訴任何人，FBI的行動也遭到質疑。

上周六晚間7點半左右，英國倫敦東部「亨廷頓火車站」，大批乘客驚慌奔逃，列車上有名男子持刀隨機砍人，車廂內到處是血跡。

目擊者：「有一名男子在車廂內，拿刀刺所有的人，我的手扶著椅子要把自己往前推，我看到手上沾滿了血，我看到椅子上到處都是血，我當時想，事情嚴重了。」

目擊者表示，許多被砍傷的乘客逃出車廂後，在月台上呼救，英國警方在8分鐘內趕到，用電擊棒制服歹徒，當場逮捕兩名嫌犯，其中一人稍早被釋放；另一名32歲的非裔男子確認持刀行凶，警方已排除是恐怖攻擊，表示是單獨事件。

英國交通運輸警司 John Loveless：「英國運輸警察昨天發布重大事件，反恐警察協助我們的初步調查，目前這個階段，沒有證據顯示是恐怖份子事件。」

32歲的非裔嫌犯在英國出生，從倫敦北部的「彼得伯勒市」上車，在開往國王十字車站的途中行凶，目擊者表示一名勇敢的乘務人員，要阻止他砍人，結果自己受重傷，目前仍有生命危險。英國國防大臣約翰．希利，案發前幾個小時，也搭乘同班列車前往倫敦，他表揚相關人員的表現。

英國國防大臣 希利：「我感謝乘客和緊急單位的應對，如果不是他們這樣的表現，情況可能會更糟糕。」

近期英國隨機砍人事件頻傳，上個月，曼徹斯特一間猶太會所遭攻擊，造成一人死亡；上周還有一名22歲男子因刺死一名遛狗男子，而遭起訴。目前英國各大車站都加強警力巡邏，好讓民眾安心。

美國萬聖節的周末也不平靜，FBI宣稱遭到恐怖攻擊威脅，大批探員在密西根進行攻堅行動，FBI局長帕特爾隨即在社群媒體發文，表示逮捕了5名嫌犯，阻止了一場可能恐怖攻擊。

幾個月前，FBI在網路發現一個團體，討論要在美國發動恐怖攻擊，近日還展開了預演行動。

執法與情報分析師 John Miller ：「他們(FBI)已經監控這個團體好幾個月，這星期幾樣事情讓他們提高警覺；首先，他們用步槍進行試射，發射很多的子彈。」

FBI探員潛伏在網路聊天室，得知這個組織計畫在「南瓜日」行凶，也就10月31日萬聖節，談話中還曾提及要到紐約一日遊，參觀洛克斐勒中心和自由女神像，FBI在底特律附近兩個地點，展開攻堅行動，逮捕5名年齡介於16到20歲的嫌犯，並稱他們是受到伊斯蘭極端組織ISIS的啟發

執法與情報分析師 John Miller ：「FBI進行高層級的討論，電子監控這個團體，進行跟監，竊聽他們的通訊和追蹤簡訊。」

不過逮捕行動後20多個小時，FBI都未對外說明，檢方也沒有起訴，一切單憑FBI局長的說法，而且訊息還有誤；FBI只逮捕了3人，其他2人只是被請去問話。嫌犯的律師表示，當事人對槍枝有興趣，並沒有恐攻意圖，FBI恐攻陰謀論說法，已經對當地阿拉伯和穆斯林社區造成負面影響，要求當局道歉。

嫌犯律師 Amir Makled：「我要求國家情報總監道歉，他們必須到社區與居民對話，承認他們犯了錯誤，沒關係的，這就是建立團結的方式。」

周末，哈佛大學也驚傳遭攻擊，位於哈佛醫學院的主廣場發生爆炸，幸好沒有造成傷亡，民眾目擊兩名戴著滑雪面罩的男子逃離現場，警方已調出監視器，追捕嫌犯下落。

