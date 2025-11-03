英列車隨機砍人11傷 FBI潛伏網路 攻堅阻止預謀恐攻
上周末的萬聖節傳多起攻擊，英國發生列車隨機砍人事件，32歲的非裔男子在列車上持刀砍傷11人，乘務人員奮不顧身阻止，身受重傷，仍有生命危險。英國警方已排除是恐怖攻擊，研判是單獨攻擊事件。美國FBI在萬聖節當天，攻堅密西根兩個地點，FBI局長聲稱逮捕了5名嫌犯，及時阻止了一場可能的恐怖攻擊；不過逮捕行動過後，檢方尚未起訴任何人，FBI的行動也遭到質疑。
上周六晚間7點半左右，英國倫敦東部「亨廷頓火車站」，大批乘客驚慌奔逃，列車上有名男子持刀隨機砍人，車廂內到處是血跡。
目擊者：「有一名男子在車廂內，拿刀刺所有的人，我的手扶著椅子要把自己往前推，我看到手上沾滿了血，我看到椅子上到處都是血，我當時想，事情嚴重了。」
目擊者表示，許多被砍傷的乘客逃出車廂後，在月台上呼救，英國警方在8分鐘內趕到，用電擊棒制服歹徒，當場逮捕兩名嫌犯，其中一人稍早被釋放；另一名32歲的非裔男子確認持刀行凶，警方已排除是恐怖攻擊，表示是單獨事件。
英國交通運輸警司 John Loveless：「英國運輸警察昨天發布重大事件，反恐警察協助我們的初步調查，目前這個階段，沒有證據顯示是恐怖份子事件。」
32歲的非裔嫌犯在英國出生，從倫敦北部的「彼得伯勒市」上車，在開往國王十字車站的途中行凶，目擊者表示一名勇敢的乘務人員，要阻止他砍人，結果自己受重傷，目前仍有生命危險。英國國防大臣約翰．希利，案發前幾個小時，也搭乘同班列車前往倫敦，他表揚相關人員的表現。
英國國防大臣 希利：「我感謝乘客和緊急單位的應對，如果不是他們這樣的表現，情況可能會更糟糕。」
近期英國隨機砍人事件頻傳，上個月，曼徹斯特一間猶太會所遭攻擊，造成一人死亡；上周還有一名22歲男子因刺死一名遛狗男子，而遭起訴。目前英國各大車站都加強警力巡邏，好讓民眾安心。
美國萬聖節的周末也不平靜，FBI宣稱遭到恐怖攻擊威脅，大批探員在密西根進行攻堅行動，FBI局長帕特爾隨即在社群媒體發文，表示逮捕了5名嫌犯，阻止了一場可能恐怖攻擊。
幾個月前，FBI在網路發現一個團體，討論要在美國發動恐怖攻擊，近日還展開了預演行動。
執法與情報分析師 John Miller ：「他們(FBI)已經監控這個團體好幾個月，這星期幾樣事情讓他們提高警覺；首先，他們用步槍進行試射，發射很多的子彈。」
FBI探員潛伏在網路聊天室，得知這個組織計畫在「南瓜日」行凶，也就10月31日萬聖節，談話中還曾提及要到紐約一日遊，參觀洛克斐勒中心和自由女神像，FBI在底特律附近兩個地點，展開攻堅行動，逮捕5名年齡介於16到20歲的嫌犯，並稱他們是受到伊斯蘭極端組織ISIS的啟發
執法與情報分析師 John Miller ：「FBI進行高層級的討論，電子監控這個團體，進行跟監，竊聽他們的通訊和追蹤簡訊。」
不過逮捕行動後20多個小時，FBI都未對外說明，檢方也沒有起訴，一切單憑FBI局長的說法，而且訊息還有誤；FBI只逮捕了3人，其他2人只是被請去問話。嫌犯的律師表示，當事人對槍枝有興趣，並沒有恐攻意圖，FBI恐攻陰謀論說法，已經對當地阿拉伯和穆斯林社區造成負面影響，要求當局道歉。
嫌犯律師 Amir Makled：「我要求國家情報總監道歉，他們必須到社區與居民對話，承認他們犯了錯誤，沒關係的，這就是建立團結的方式。」
周末，哈佛大學也驚傳遭攻擊，位於哈佛醫學院的主廣場發生爆炸，幸好沒有造成傷亡，民眾目擊兩名戴著滑雪面罩的男子逃離現場，警方已調出監視器，追捕嫌犯下落。
更多 TVBS 報導
英國火車砍人案凶嫌減至1人 英勇列車人員仍命危
暴徒恐攻？ 英國火車上2嫌持刀「無差別攻擊」 10送醫9重傷
英國火車無差別攻擊！2嫌持巨刀車廂狂砍 9人命危
襲擊「南瓜日」？ 疑受ISIS啟發預謀恐攻 美FBI密西根逮五嫌
其他人也在看
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 9 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 7 小時前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 1 天前
選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向
社會中心／王毓珺 吳培嘉 洪國凱 新北報導持續來追蹤新北市三重的這一起情殺案件！被害的姊妹檔，姊姊是鋼琴老師，妹妹是百貨公司樓管，個性活潑外向，至於嫌犯，曾經從軍10年，退伍後創業、開飲料店，常在社群平台PO出跟前女友的甜蜜日常，但女方向警方表示，雙方交往一年，嫌犯時常口出惡言，有恐怖情人的傾向，因此分手，沒想到引來殺機。穿著外套、戴著口罩，一身低調打扮，他是新北市三重情殺案，嫌犯的媽媽，因為知道兒子分手後情緒低落，這一個月常常關心，甚至嫌犯犯案前，也和她通了電話，但沒想到，這卻是最後一次聽到兒子的聲音。身穿軍服，正氣凜然的模樣，他就是35歲的蘇姓嫌犯，桃園人、從軍10年，1年多前退伍後，在台北市中山區創業，開飲料店結合雞蛋糕。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）算蠻不錯的。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）嫌犯平時跟附近店家相處融洽，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但這回疑似過不了情關，釀成悲劇。他的前女友陳姓女子向警方表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩、口出惡言，有恐怖情人傾向，過去嫌犯常在社群平台上，分享跟女友的甜蜜日常，連大頭貼，都是女友喜歡的卡通人物，兩人分手一個月，失落心情也全寫了出來。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，不知道是跟人家跑，還是分手這件事情，有一陣子看他（嫌犯）好像是，真的感覺好像狀況蠻差的，但後面好像，可能他（嫌犯）自己有在調適，就還算還可以。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）警方初步調查，蘇姓嫌犯在2022年，職業軍人的時期，曾經在桃園市的一間自助洗車場，侵占民眾遺失的洗車儲值卡，遭處罰金3千元，緩刑2年。至於被害的姊妹檔，感情很好，姊姊是音樂系碩士畢業，平時擔任鋼琴老師，相當有才華，妹妹則是百貨公司樓管，個性活潑，爸爸在科技業任職，家境不錯，時常出國玩，沒想到嫌犯因為不滿分手，就持將近10公分的水果刀揮向姊妹倆，不只劃破女方的幸福家庭，也留給自家人無盡悲痛。原文出處：砍傷前任姊妹墜樓亡！ 嫌犯有恐怖情人傾向 曾當「鏟子超人」 更多民視新聞報導三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡恐怖情人！三重姊妹遭割頸挾持 前男友拒捕墜樓亡恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡民視影音 ・ 2 小時前
若台灣軍費拉到GDP 5％... 徐巧芯回擊「怕您不會算」給答案
國民黨主席鄭麗文日前受訪時表示，自己未放棄以武力保衛台灣，但質疑「全世界有哪個國家願意把GDP 5%投入國防？」此言一出引發討論，不少網友指出俄羅斯、以色列等國的軍費比例都超過5%。對此，國民黨立委徐巧芯昨（2）日在社群平台上表示，強調若台灣真的把國防開支拉至GDP 5%，「勢必會擠壓其他重要預算」。中時新聞網 ・ 12 小時前
恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡
社會中心／王毓珺 吳培嘉 謝漢暘 新北報導情關難過，釀成悲劇！昨天（2日）晚上，新北市三重地區，發生一起男子挾持姊妹案件。嫌犯埋伏在姊妹居住的社區外停車場，看到兩人回家後，立刻上前大吵，還揚言要跟前女友的妹妹同歸於盡，隨後亮出刀械，砍傷姊妹兩人，還將妹妹挾持到頂樓，但警方到場後，嫌犯情緒激動，竟畏罪墜樓輕生。晚間社區大樓的頂樓，多名員警持槍跟盾牌小心警戒，因為在他們眼前的男子，持刀挾持一名女子。員警不斷苦勸男子，冷靜不要衝動，但他絲毫聽不進去，愈來愈往牆邊靠近，嚇得女子驚聲尖叫。員警一邊小心後退，隨時注意男子的舉動，沒想到他竟然情緒失控墜樓身亡。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「嫌犯當時就是，埋伏在社區的地下停車場裡，看到姐妹倆後就上前爆發爭吵，隨後竟然還揚言，要跟妹妹同歸於盡。」驚悚命案發生在2號晚上9點多，新北市三重環河南路上的一處社區，初步了解，23歲的陳姓女子家境優渥，跟音樂才女的姊姊，兩人同住，當天，妹妹的前男友，35歲蘇姓男子埋伏爭吵後，持水果刀砍傷姊姊的頸部跟背部，隨後又把妹妹挾持到社區頂樓，姊姊緊急報警求助，但嫌犯看到員警卻情緒失控，竟然畏罪從頂樓墜樓輕生。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）蘇姓嫌犯從軍10年，1年多前退伍開了飲料店，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但陳姓妹妹表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩，有恐怖情人傾向，兩人已經分手一個月。附近店家：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，有一陣子看他（嫌犯）就是狀況真的蠻差的，但後面好像他（嫌犯）有在調適。」嫌犯的媽媽，這一個月也常常關心他的狀況，甚至嫌犯犯案前，也有通了電話，但仍發生悲劇，過不去的情關，讓自己殞命，也留給家人無盡悲痛。原文出處：三重恐怖情殺1死2傷！ 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡 更多民視新聞報導嚇！台中男持刀狂砍女友母女 鄰居見義勇為也濺血恐怖情殺! 嫌犯揮刀砍女友與母親 鄰居救援也遭殃三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡民視影音 ・ 7 小時前