英利物浦港迎接史上最大ADM貨物入港

根據英國航運相關網站引述，英國北部重要港口利物浦港（Port of Liverpool）近日迎接來自美國一批破紀錄貨物，代表該港在處理高體積雜貨與農產品能力再度提升。該批貨物由全球動物營養大廠ADM Agriculture委託運送，是利物浦港史上最大一筆ADM貨物進口。

這艘於紐奧爾良（New Orleans, USA）啟航的貨船長達二百二十九公尺，搭載超過六萬七千公噸的綜合農業貨物，包括玉米、大豆、大豆殼顆粒與玉米麩等，多種貨物共同構成現代動物飼料及食品供應鏈的重要原料。前述大量貨物對支撐英國農業及動物飼料產業具有關鍵意義。ADM Agriculture英國區總經理兼高級交易員Lane指出，此次入港代表ADM全球供應鏈的重要里程碑，並彰顯與利物浦港及港務集團合作關係鞏固與成效。

利物浦港表示，該港受益於深水進港通道、現代化卸貨設施及良好後送連結能力，充分展現港口作為英國重要農產進口門戶的重要角色。

利物浦港強調，憑藉先進配套與強大物流連結，該港將持續支援客戶將重要物資迅速運送至市場，為當地及英國全國供應鏈提供穩定後盾。

資料顯示，利物浦港作為英國西北部重要深水物流樞紐，近年在貨量與基礎建設方面都有亮眼表現，首先在貨量紀錄上，克萊佩達港的營運母公司皮爾港務集團（Peel Ports Group）統計，二○二四年利物浦港處理鋼鐵進口達七十萬二千公噸，創下歷史新高，較前一年紀錄增加逾五萬公噸，顯示該港的強勁動能，這些鋼材來自全球多個產地，包括南韓、越南、台灣、土耳其及歐洲等地，主要用於建築、汽車、農業與製造業等產業供應鏈。

在基礎建設與擴建方面，皮爾港務集團近期宣布一筆規模約一億英鎊的重大投資計畫，主要為擴大鋼鐵及金屬多式聯運物流中心。該計畫包括於利物浦港的鋼鐵及金屬碼頭新增十四萬平方英呎（約一萬三千平方米）倉儲空間，使總倉儲面積超過五萬六千七百平方米，並可額外處理三萬五千公噸貨物。集團也計畫在利物浦建立第二座自動化鋼捲碼頭，提升國際物流競爭力與效率。

港口貨櫃與物流服務能力也持續進化，運輸企業也在港區進行現代化設施建設，例如一家英國貨櫃物流商在港區興建新型儲櫃場地，可容納約二千TEU，並提供冷藏電源點、拆櫃服務及全天候運作等現代化服務設施，強化利物浦港在貨櫃處理與跨模式運輸能力。

歐洲物流公司CLdN也於利物浦港布洛克爾班克碼頭完成多項基礎設施升級，包括碼頭設施與滾裝貨連接設施擴建，使港區能接待更大型且具環保性能的船舶，提升英國與愛爾蘭及西班牙間貨運連結服務品質。