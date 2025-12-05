英制裁俄軍情局 控蒲亭授權毒殺案

記者施欣妤／綜合報導

英國政府4日宣布制裁俄羅斯軍事情報局（GRU），並根據最新調查結果，直指俄國總統蒲亭對2018年1名英國女性因神經毒劑身亡事件「負有道德責任」。英相施凱爾表示，調查結果再次顯示「克里姆林宮漠視無辜人命」，提醒世人俄國魯莽的侵略行徑。

2018年俄國前雙面間諜克里帕爾與其女兒尤莉亞，在英格蘭南部城市索爾茲伯里遭諾維喬克神經毒劑毒害，2人一度昏迷，經搶救後生還。但4個月後，1名男子與1名女子因接觸同款神經毒劑而送醫，其中時年44歲的女子、3個孩子的母親史特格斯 2018年7月因此身亡。

根據調查，史特格斯的伴侶在慈善募款箱中，撿到當時用來走私神經毒劑的假香水瓶，並把香水帶回距離索爾茲伯里約11公里的家中，結果史特格斯將「香水」噴灑在身上，因接觸大量諾維喬克神經毒劑而死亡。據信其接觸劑量「足以殺死數千人」，而她的伴侶則接觸較少而倖存。

英國政府4日公布史特格斯死亡案的最終報告，直言暗殺克里帕爾父女的行動「必定獲得最高層級、也就是蒲亭授權」，「俄羅斯國家行動的證據非常明確」。而涉案的俄國探員將裝有毒劑的容器，棄置在公共或半公共場所，「無視可能對無辜民眾造成致命或嚴重傷害的風險」，因此蒲亭無疑負有道德責任。

英召見俄國大使 要求回應敵對行動

英國同時宣布對俄軍事情報局（GRU），以及8名涉案相關人員祭出制裁，另外還有3名GRU官員因涉嫌策劃在烏克蘭與歐洲的敵對行動，也受到制裁。此外，英國外交部同日召見俄國大使，要求其對俄國持續針對英國的敵對行動，作出回應。