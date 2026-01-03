英前情報官員曝全球5大火藥庫 「點名金門」恐成陸測試場

隨著俄烏戰爭持續延燒，全球衝突風險急劇升高，英國情報專家警告，2026年可能成為本世紀最危險的一年。前情報官員英格拉姆（Philip Ingram）指出，全球共有5個關鍵熱點，任何一處發生軍事衝突都可能引爆第三次世界大戰，其中台灣金門群島被點名為大陸測試國際底線的潛在目標。

陸東部戰區12月29日起連續兩天開展圍台軍演。（資料照／央視）

金門群島

據英國《太陽報》（The Sun）當地時間1日報導，引述英格拉姆分析，稱距離大陸沿海僅數英里、擁有15萬人口的金門群島，極可能成為北京測試台灣及國際社會反應的戰場。他表示，「中國只需動用極小規模的武力就能輕易接管金門，然後觀察國際社會的反應。」這位專家質疑，美國總統川普（Donald Trump）是否會為了「一塊幾乎毫無價值的小島」與大陸開戰，台灣又是否願意為此與大陸發生軍事衝突。

加勒比海

在西半球，加勒比海地區已成為另一個軍事熱點。川普為了對抗委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro），在該區部署世界最大的航空母艦、B-52轟炸機等大規模軍事力量，並針對疑似走私毒品的船隻發動空襲。英格拉姆強調，「這種規模的軍事集結通常意味著準備動武」，該區域「可能非常迅速地爆發衝突」。

美軍當地時間3日凌晨轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯。（圖／路透社）

芬蘭灣

歐洲方面，位於俄羅斯與兩個北約國家之間的芬蘭灣，已成為普丁（Vladimir Putin）破壞歐洲穩定的重要據點。俄羅斯利用所謂「影子艦隊」在此破壞海底電纜，並派遣無人機侵犯歐洲領空。英格拉姆預測，隨著普丁對歐洲反應日益輕視，他必定會在2026年加強對歐洲大陸的破壞行動。

霍爾木茲海峽

中東地區的霍爾木茲海峽同樣危機四伏。這條寬度僅21英里的水道控制著全球超過五分之一的石油供應，每日有超過2000萬桶原油通過。英格拉姆警告，若伊朗感到被逼入絕境，可能會「像困獸之鬥般」關閉海峽進行報復，屆時將對全球經濟造成毀滅性衝擊。

北韓領導人金正恩12月24日視察建造中核動力潛艦。（圖／美聯社）

首爾

最後，朝鮮半島局勢同樣令人擔憂。北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）因向俄羅斯提供超過70%的烏克蘭戰爭彈藥而信心大增，並擁有核武器、海軍驅逐艦隊及世界第四大軍隊。英格拉姆直言，「我們面對的是一個擁有核武器的獨裁者，他的開場攻擊可能就是向首爾發射核武器，這在2026年是非常真實的可能性。」

