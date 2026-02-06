英前駐美大使捲艾普斯坦醜聞 英相對受害者致歉

英國首相施凱爾5號在東索塞克斯郡，就一項10年50億英鎊的社區發展計畫發表演說，不料，活動從頭到尾都被前英國駐美大使曼德森醜聞案給佔據。

新釋出的一批檔案資料，顯示曼德森不僅和艾普斯坦往來密切，有不明的金錢關係，2009年他在工黨高登布朗政府，擔任商業大臣時間，還在往來的電郵裡，對艾普斯坦透露英國政壇的，第一手人事資訊與政策規劃。

保守黨黨魁巴登諾克2月4日提問，「官方的安全審查有沒有提到，曼德森與戀童癖者傑佛瑞艾普斯坦有長期的往來？」

英國首相施凱爾回應，「是的，有提到。」

明知道曼德森與艾普斯坦的關係，為何2024年還要任命他擔任駐美大使?! 施凱爾的答案是，他被騙了。

英國首相施凱爾說：「曼德森認識與艾普斯坦，但我們沒有人知道那段關係有多深又有多黑暗，曝光的這些事引發了嚴重的質疑，這些訊息在任命他時沒人知道。」

施凱爾當天公開向艾普斯坦案受害者致歉，也為了任用曼德森一事說對不起。但在野陣營可不會就此放過他，提出要在國會對首相進行不信任投票。

曼德森去年9月因艾普斯坦案，丟了駐美大使的官職，隨著醜聞風暴越來越大，先是從上議院請辭，接著又退出工黨。金融界也急忙與他切割，巴克萊銀行宣布為防止客戶出走，要與曼德森成立的政策遊說公司，終止合作關係。