英前駐美大使、安德魯涉艾普斯坦案 英相要求配合調查

英國前駐美大使曼德森（左）捲入艾普斯坦案，而且與艾普斯坦有金錢往來，他已辭去工黨職務，英國首相施凱爾（右）要求他接受調查。（美聯社）

英國首相施凱爾(Keir Starmer)正向英國前駐美大使曼德森(Peter Mandelson)施壓，要求其就艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案向美國當局提供證詞。稍早流出的一批電子郵件顯示，曼德森涉嫌向這位惡名昭彰的已故性罪犯富豪洩漏英國政府機密文件。

華爾街日報與美聯社報導，這批由司法部近日釋出的郵件細節顯示，曼德森與艾普斯坦的關係在他被控性犯罪後仍持續多年，郵件並包含銀行交易紀錄，顯示艾普斯坦曾在多年前匯款7.5萬元給曼德森。

廣告 廣告

曼德森去年因與艾普斯坦往來細節曝光而被撤換大使職務，如今新證據浮出水面，施凱爾2日已下令展開緊急調查，並要求曼德森辭去英國國會上議院議員。曼德森1日發表聲明稱，不記得曾收到這筆款項，並表示將自行調查。他雖於2日退出執政的工黨，但仍保留上議院席位。

根據2009年的郵件，時任商務大臣的曼德森將一份有關政府資產出售計畫的機密備忘錄轉寄給艾普斯坦，後者隨即詢問有哪些可售資產。施凱爾發言人威爾斯(Tom Wells)表示，「首相認為曼德森不應繼續留任上議院或使用該頭銜，但首相本身並無權力強行剝奪。」包括目前在民調中領先的英國改革黨(Reform UK)在內的多個英國政黨，2日呼籲警方正式調查曼德森是否外洩機密資訊。倫敦警察局(Metropolitan Police)則表示，已知悉相關指控，並將審視是否「達到刑事調查的門檻」。

此案同時掃向英國王室，因為電子郵件顯示，查理國王的胞弟安德魯(Andrew Mountbatten Windsor)在艾普斯坦2008年承認誘拐未成年少女後，仍於2010年邀請其到白金漢宮喝下午茶。司法部公布的照片更包含安德魯跪在一名不明身分女子身旁的畫面，安德魯目前已被剝奪王子頭銜，並被要求搬離溫莎莊園(Windsor Estate)。

英國政府發言人表示，安德魯也應向美國當局就艾普斯坦一事提供證據。內閣大臣里德(Steve Reed)強調，曼德森與安德魯都有「道德義務」向美方提供資訊，以協助艾普斯坦案的受害者，艾普斯坦已於2019年在獄中輕生。

▼收聽一洲焦點Podcast：

更多世界日報報導

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走