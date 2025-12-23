英勇余男抗敵過世！母婉拒捐款 杜汶澤感動：余媽媽也是英雄

日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，最後4死（含兇嫌）11傷。港星杜汶澤第一時間宣布尊敬余男英勇抗敵犧牲生命的行為，將捐出麵館一日所得，今(23日)上午，杜汶澤透露，聯絡余男家屬後，對方婉拒好意，杜汶澤說：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」

上週五(12/19)在北車發生無差別攻擊案，一名57歲余姓乘客為了制止嫌犯張文惡行，反倒被張嫌砍傷，肺部被刺穿、心臟破裂身亡，對此，杜汶澤立刻回應：「小杜麵館昨日收益不扣成本全數捐給余大哥家屬」、「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始......」。

今上午，杜汶澤公開捐款進度，以證明自己並非說說，知道對方家住桃園後，「昨天我透過秘書請桃園市議員彭俊豪幫忙詢問家屬的聯繫方式，議員回覆說：『他是彭石松里長的里民，其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！』」讓杜汶澤忍不住佩服余男跟媽媽都是最令人敬佩的無名英雄。

既然錢無法直接捐助余家，杜汶澤宣布：「余先生乃桃園龍潭人，小杜麵館會把原本捐他家屬的款項，以余先生名義捐給『華山基金會』龍潭愛心天使站，延續余先生對社會的愛，幫助在地有需要人士。余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！」並代表全店向他們一家鞠躬致謝。

