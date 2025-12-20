英勇余男挺身制嫌殞命 杜汶澤捐「小杜麵館」全日收益致敬英雄

藝人杜汶澤今上午發文表示，將捐出昨日餐廳的完整收入給肉身抗敵不幸喪命的余男家屬。 圖：翻攝自 杜汶澤 臉書

[Newtalk新聞] 昨（19）日晚間，嫌犯張文於台北車站及中山商圈發動無差別攻擊事件，造成 4 人死亡（含嫌犯）、9 人受傷。其中，在台北車站發生攻擊時，57 歲余姓男子見狀上前試圖制止，卻遭張嫌持刀攻擊，導致肺部被刺穿、心臟破裂，經送醫搶救仍不治身亡。對此，藝人杜汶澤今上午發文表示，將捐出昨日餐廳的完整收入給這名英勇男的家屬。

杜汶澤今（20）日上午透過社群平台轉發「英勇男挺身而出遭張文攻擊身亡」的新聞，：「小杜麵館昨日收益不扣成本全數捐給余大哥家屬」。杜汶澤更在貼文中表示，既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始......」。

英勇的余姓男子當時目睹張文投擲煙霧彈後，立即上前阻止，卻從背後遭刺傷。事發後，余男的妻子與女兒趕赴醫院，心碎不已。余男妻子表示，先生平時就是一個很有正義感、喜歡仗義執言的人，沒想到發生憾事。台北市長蔣萬安也前往慰問家屬，對余姓男子挺身而出的行為表達感謝與肯定，並表示市府後續將對家屬在心理、法律各個層面提供協助。

