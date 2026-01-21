英勇小隊長三衝火場殉職！基隆社區深夜大火 他捨身脫面罩救受困女

即時中心／綜合報導

基隆市安樂區樂利三街的「台北生活家」社區在昨（22）日晚間發生火警，起火的2樓屋主林姓婦人先行逃出，但22歲的余姓女兒受困火場，仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救；然而屋內堆滿雜物導致救援困難，找到余女時發現被雜物困住，詹小隊長把面罩給她後卻被濃煙嗆昏失聯。搜救人員之後約1小時才找到人，經送醫仍不治殉職。

樂利三街「台北生活家」社區其中一棟大樓在昨晚10點多發生火警，起火點位於2樓民宅，濃煙迅速漫延整棟大樓，樓上不少住戶報案受困，經消防人員趕至現場，逐戶協助疏散上百民眾逃生；成功疏散的住戶表示，逃生時完全看不到路，只能趴在地上用爬。

起火點二樓的77歲女屋主幸運逃出，但其22歲的余姓女兒仍受困於屋內。消防員進屋後發現空間狹小、堆滿大量雜物，幾乎全面燃燒，增加搜尋與救人難度；甚至有消防員遭到電擊、抽筋送醫。

樂利三街「台北生活家」社區其中一棟大樓在昨晚10點多發生火警，起火點位於2樓民宅，濃煙迅速漫延整棟大樓。（圖／民視新聞翻攝）

仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入屋內搜尋余女，在第二次出來時還提醒同仁門後與床邊堆滿衣物與雜物，稍一碰觸就會滑落，要格外小心。今日凌晨約1時詹能傑第三度入內，終於找到受困余女，但發現她被雜物卡住、呼吸困難，便將面罩交給對方使用；然而隨後火勢與濃煙加劇，詹能傑因吸入過量濃煙而失聯。

搜救人員經過一個半小時才找到詹能傑將其救出，但已經沒有呼吸心跳，送醫後仍於近5時宣告不治。而余女因為被厚重衣物和雜物蓋住，直到清晨5時30分被發現，已無生命跡象。

趕回家的屋主丈夫表示，太太有多年撿回收的習慣，會將回收物堆置在家中，因此家中堆滿雜物；而女兒沒有工作，十分孝順，平時都在家照顧媽媽。這此惡火造成2死4傷，至於起火的真正原因仍有待進一步釐清。





