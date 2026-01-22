英勇小隊長救人殉職！「正面照曝光」親弟也是消防員

社會中心／楊佩怡報導

昨（21）日晚間，基隆「台北生活家」社區發生火災，2樓住戶林姓婦人成功逃生，但其22歲的女兒卻受困屋內。仁愛分隊小隊長詹能傑不顧危險，三度深入火場搜救，卻因室內堆滿雜物導致救援空間極度受限。當他尋獲被雜物卡住的余女時，毅然將自己的空氣面罩讓給對方，自己卻因吸入大量濃煙而陷入昏迷並失聯。搜救隊在一小時後才找到詹小隊長，不幸的是，送醫搶救後仍宣告殉職。據了解，41歲小隊長詹能傑消防資歷近20年，不僅如此，親弟弟也同為消防員，如今詹小隊長因公殉職，讓外界萬分惋惜與不捨。

廣告 廣告





小隊長摘面罩救人殉職「英勇正面照曝光」！昔獲讚「滿門豪傑」弟弟也是消防員

殉職的41歲小隊長詹能傑（右）曾獲108年消防署消防績優救護人員殊榮。（圖／翻攝自臉書@基隆市消防局-角落消火伴）

據了，41歲的詹能傑為警專23期畢業，消防資歷20年，消防經驗豐富的他曾參與過民國99年的0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故；平時熱愛重機運動，來抒發上班時累積的壓力。同時他也是名好爸爸，從畫面中可見，他時常在休假時，陪伴妻小外出踏青，抱起女兒時，總能露出慈父的笑容。

小隊長摘面罩救人殉職「英勇正面照曝光」！昔獲讚「滿門豪傑」弟弟也是消防員

詹能傑（上圖）的親弟弟也是一名優秀消防員，基隆市消防局更曾以滿門「豪」「傑」來形容詹氏兄弟。（圖／翻攝畫面）

不僅如此，詹能傑的專業素養極為深厚，還擁有救援潛水（Rescue Diver）等多項進階潛水執照，並擔任災防與安駕的訓練種子教官，更曾在榮獲108年消防署消防績優救護人員殊榮。此外，其親弟弟詹庭豪，也與哥哥一樣是優秀的消防員，詹庭豪為警專27期畢業，曾參與過黑鷹直升機、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤、復興航空難等重大搜救事件。對待工作總是秉持初衷，熱情投入的兩兄弟，基隆市消防局的粉專還曾特別介紹兩人，更以滿門「豪」「傑」來形容詹氏兄弟。

小隊長摘面罩救人殉職「英勇正面照曝光」！昔獲讚「滿門豪傑」弟弟也是消防員

詹能傑（上圖）不僅是優秀消防員，更是名好爸爸，休假時間除了騎重機緩解壓力外，也經常抽空陪伴妻子、女兒。（圖／翻攝自臉書@基隆市消防局-角落消火伴）





原文出處：英勇小隊長摘面罩救人殉職「正面照曝光」！昔獲讚「滿門豪傑」弟弟也是消防員

更多民視新聞報導

基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁

79歲嬤考不到駕照「竟想賄賂考官」！遭送辦判刑3月

飛官辛柏毅墜海失聯！隊長悲吐：冰島、芬蘭是他一輩子夢想

