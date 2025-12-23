英勇擋刀不幸罹難！余家昶「確定入祀忠烈祠」 張善政曝這時辦理儀式

台北市19日發生大規模隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，其中57歲市民余家昶為阻止兇嫌在捷運站內投擲汽油彈，不幸遇害身亡，桃園市長張善政今（23）日透過臉書發文證實，余家昶將入祀桃園忠烈祠，相關儀式預計於明（2026）年忠烈祠春祭期間正式辦理。

桃園市長張善政透過臉書證實，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟；至於入祀儀式的時間，則預計於明年春祭期間正式辦理。



張善政全文如下：

向余家昶先生致上最高敬意

廣告 廣告

入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影

為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。

其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

更多風傳媒報導

