生活中心／綜合報導

在北捷以肉身制止嫌犯張文的57歲余姓死者，英勇事蹟讓不少網友感念在心。他的友人發文哀悼，余男生前，為人和善、是資深操盤高手，還懂命理，他的義行應該入忠烈祠，甚至有人建議在事發地點立碑．法務部及市府盤點，會積極協助家屬爭取撫恤、補償金，最高上看千萬。

英勇男子，以肉身奮力阻止兇嫌張文，卻遭到長刀刺傷背部，大量失血。他就是張文隨機攻擊事件裡，第一名無辜死者，今年57歲的余姓男子。

到場致意民眾：「我這次看到我都覺得，怎麼會又給我碰到這些（事情），生命很可貴，但是真的要先確定，你真的可以有，那個能力去保護（自己）。」

廣告 廣告

到場致意民眾：「他做了那麼嚴重的事情，他可以這樣子見義勇為，而且犧牲自己的生命，這真的是很難得。」





英勇擋張文犧牲! 余男最高領千萬補償 網喊立碑入忠烈祠

不少民眾到場悼念余先生（圖／民視新聞）





傳出家屬低調，不願透露死者全名。但余先生壯烈犧牲，網上掀起討論。他的身分不是起初傳出的保全。有人說余先生當年是陸軍1572梯次，於21砲指部609營部連上兵退伍。臉書大頭貼放上自己手繪的帶刺玫瑰，但他不僅會素描，還是資深操盤高手，有網友說，余先生是家人公司的VIP客戶。





英勇擋張文犧牲! 余男最高領千萬補償 網喊立碑入忠烈祠

余先生好友痛心發文悼念（圖／民視新聞）





也有跟余先生相識15年的摯友，痛心寫下，我們一起學習、一起談論，常常聊到深夜，余先生是一位身高不高，卻魅力十足，學識淵博、熱心助人的人。是好丈夫、好爸爸，每天通勤台北桃園，幹盡十足，滿腦子股票專業，和命理知識，認為他的義行應該被永傳，值得入忠烈祠，對於老友故去，言詞間滿溢不捨。甚至有人建議，應該在事發地點立紀念碑！

到場致意民眾：「余先生這樣已經過世了，我們沒有辦法瞭解他的心願是什麼，我覺得可能就以家屬的意志為重要，如果能夠選擇的話，一定沒有人想要當那個壯烈犧牲的人，所以還是很特別感謝他，與其多一點這種人存在，不如是說希望可以讓這種事，不要發生是最好的。」

算一算，余先生家屬，至少可以領到犯保補償金、協助拘捕人犯的撫恤金，最高780萬，北市也會協助請領北捷依保險的補償金500萬。希望能讓余先生的家屬至少在經濟上，有所補貼。

原文出處：英勇擋張文犧牲! 余男最高領千萬補償 網喊立碑入忠烈祠

更多民視新聞報導

北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者

隨機砍人「若在以色列」會怎樣？部落客曝：出手那刻就沒人權

傳捷運站「監視器失靈」拖慢警追張文行蹤 北捷：嫌變裝比對需時間

