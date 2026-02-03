英勇殉職！基隆消防員詹能傑今公祭 追晉分隊長入祀忠烈祠

詹能傑於火警中殉職。（圖／報系資料照）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，於1月21日深夜在基隆一處社區火警中三度衝入火場救人，最終因讓出面罩予受困民眾不幸殉職，享年41歲。今（3）日舉行公祭，內政部長劉世芳將率隊致祭，政府追晉其為分隊長，並將其入祀忠烈祠，以表彰其英勇無私的奉獻精神。

移靈車隊預計上午11時自基隆殯儀館出發，沿途開啟警示燈與警報器，繞行至詹能傑生前任職的仁愛分隊，進行最後巡禮。第一分隊與仁愛分隊的消防員及義消整齊列隊致敬，當車隊抵達時，眾人將會齊聲高喊：「任務結束，一路好走」。

公祭儀式預計下午1時30分於基隆市立殯儀館懷恩廳舉行，由內政部長劉世芳擔任主祭。消防署長蕭煥章、基隆市長謝國樑等官員親臨致意，向這位英勇殉職的打火英雄致上最高敬意。靈柩覆蓋國旗與消防旗，象徵國家對其英勇事蹟的肯定。

家屬於訃聞中深情追悼詹能傑，表示「他輕輕的降下了自己41載的人生帷幕」，並寫下：「親愛的能傑……我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

回顧火警發生當晚，起火地點位於基隆樂利三街某住宅，由於屋內堆積大量回收物，火勢迅速擴大並引發閃燃，救援環境相當惡劣。詹能傑為救出受困的羅姓女子，第三度進入火場時未攜帶共生面罩，仍毅然決定脫下面罩給予羅女使用。詹能傑因此吸入大量濃煙後昏迷，受困火場長達76分鐘，最終與羅女雙雙不治。

詹能傑訃聞。（圖／翻攝臉書／基隆人踹共）

