英勇消防員火場殉職！三進三出救人竟成最後身影 留下幼女

基隆市樂利三街台北生活家社區於1月21日晚間10時許發生民宅火警，火勢迅速蔓延，現場濃煙密布，消防人員緊急疏散上百名住戶。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑帶隊前往支援，展開搜救行動。根據消防局指出，由於屋內堆滿雜物，嚴重影響搜救進度。詹能傑為搶救受困於2樓的22歲余姓女子，三度進出火場。在最後一次救援行動中，詹能傑將自己的呼吸面罩讓給余女使用，自己則因此吸入大量濃煙。

今日凌晨1時許，詹能傑在火場內失去聯繫。凌晨2時許，隊員在現場發現已失去意識的詹能傑，當時他已無呼吸心跳。緊急送往醫院搶救後，仍於清晨5時許宣告不治，得年41歲。

詹能傑的分隊長曹志榮表示，詹能傑昨天原本帶隊支援救援，他在參與特搜訓練一整天後，聽聞詹受困消息，立即穿上裝備趕往現場支援，隨後又趕往醫院，最終仍無法挽回同袍性命。

基隆市消防局資料顯示，詹能傑於前年升任小隊長，擁有豐富的救援經歷。他曾參與2021年太魯閣號列車事故、國道3號走山、復興航空空難及普悠瑪號翻覆等多起重大災難搜救任務。同事透露，詹能傑的弟弟詹庭豪原本也在基隆市消防局百福分隊服務，去年10月才調至桃園。

詹能傑的妻子為護理師，兩人育有一名就讀國小四年級的女兒。這起火警除詹能傑殉職外，受困的余姓女子於清晨被尋獲時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍未脫離險境。消防局已針對這起事故展開調查，釐清火災發生原因及救援過程細節。

