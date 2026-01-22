英勇消防詹能傑火場殉職 醫師悼念「把面罩留給她」引鼻酸

（記者石耀宇／綜合報導）基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」日前深夜發生重大火警，41歲基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在執行救援任務時不幸殉職，引發社會震撼。急診重症醫學部主任田知學今（22）日在臉書發文悼念，並以「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生」為題，呼籲社會正視第一線人員所承受的風險。

田知學醫師在貼文中提到，詹能傑在火場中為了救人，選擇將自己的空氣呼吸面罩交給受困民眾使用，「他知道那一刻自己的機會可能就此失去，但他更清楚，救人，是他選擇的道路。」她強調，這並非單一英雄的悲歌，而是制度長期未能提供足夠保護下，反覆上演的犧牲。

回顧這起火警，事故發生於21日深夜，基隆市安樂區樂利三街一處大型社區起火，現場濃煙密布。消防小隊長詹能傑在救援過程中多次進出火場執行任務，期間協助受困民眾脫困，最終卻因吸入大量濃煙倒下，經送醫搶救仍宣告不治。相關單位事後說明，將進一步釐清事故細節與救災流程。

田知學指出，社會往往在事件發生後讚頌消防人員的英勇，卻忽略他們長期面對的結構性風險，「我們不能再失去任何一個像他一樣勇敢的人，這不是第一次，也不該再有下一次。」她直言，若制度、裝備與決策環境毫無改變，等同讓悲劇持續被複製。

該篇貼文曝光後迅速在網路上引發共鳴，不少網友、醫師及消防相關從業人員留言支持，認為消防裝備與人力配置亟需檢討，也有人呼籲應從制度層面著手，而非只在事後以英雄敘事安慰社會。

