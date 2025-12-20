英勇男.騎士.顧客3人喪命 北檢助申請犯罪補償金

社會中心／綜合報導

恐攻事件死傷慘重，截至中午11點，共有4死11傷。嫌犯張文墜樓身亡外，共有3人遭殺害，包含在北車捷運站內，英勇阻擋嫌犯的余姓男子，誠品南西店外37歲騎士，以及一名在誠品4樓的顧客，都因為傷重不治身亡。目前還有6名傷者在醫院，其中兩位在加護病房，而北檢也將協助死者家屬，申請犯罪補償金，最高180萬。

嫌犯持長刀，走向誠品南西店，第一個就攻擊正在停等紅燈的騎士，騎士雖然摀住脖子傷口，慢慢往前騎，但在轉角已經撐不住，血流如注，重傷倒地。

日本男子大聲呼喊，第一時間把手壓在騎士傷口上止血，有目擊民眾看到他倒下後，一度想拿手機打電話，隨後失去意識。

醫護到場CPR急救，緊急送往馬偕醫院，但他刀傷嚴重，失血過多，晚上8點10分宣告不治。37歲的騎士職業是保全，在上班途中卻無辜受害，家屬無法接受。





恐攻案／英勇男、騎士、顧客3人喪命 北檢助申請「犯罪補償金」最高180萬

遇害身亡騎士家屬離開分局。（圖／民視新聞）





遇害身亡騎士家屬：「犯人殺了我弟弟。」

行政院長卓榮泰：「現場看到，這位蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重，也希望了解到動機，為什麼讓一個年輕人，在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。」

截至20號早上11點，這起恐攻事件，已有4死11傷，嫌犯本人墜樓身亡外，不幸過世的3人，包含在北車英勇阻擋嫌犯的57歲余姓男子，背部、肺部和心臟刺傷，出血性休克身亡。中山南西誠品外，37歲的蕭姓騎士頸部失血過多不治，以及人在誠品四樓的王姓顧客，因心臟外傷不幸離世。11名傷者中，有2人還在加護病房、3人一般病房住院，1人留院觀察。





恐攻案／英勇男、騎士、顧客3人喪命 北檢助申請「犯罪補償金」最高180萬

台北市長蔣萬安到醫院了解情形。（圖／市府提供）





台大醫院院長余忠仁：「（誠品4樓顧客）左頸部撕裂傷，主要是刀傷初步縫合，沒有傷及內部器官，目前在加護病房裡面，狀況非常穩定，神智清楚稍微疲憊，應該是無事。」

院方持續觀察傷者情況，希望能盡快脫離險境。但10幾人死傷慘重，留下家屬滿滿的悲傷，社會更是對兇嫌滿滿憤怒。

